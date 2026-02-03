Chở quá 7 người trên cao tốc, xe khách bị phạt 52,5 triệu đồng

Ngày 3.2, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Phòng 6, Cục CSGT cho biết đã xử phạt xe khách chở quá số người quy định lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Khánh Hòa), đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Trước đó, lúc 10 giờ 25 phút ngày 3.2, tổ CSGT Đội 6 tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát TP.HCM lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, phát hiện xe 46 chỗ ngồi nhưng chở 53 hành khách, vượt quá quy định 7 người.

Với lái xe, lực lượng chức năng xử phạt 1,5 triệu đồng/hành khách vượt quá, tổng cộng 10,5 triệu đồng. Đối với chủ xe, lực lượng chức năng xử phạt 6 triệu đồng/hành khách vượt quá, tổng cộng 42 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt lái xe và chủ xe là 52,5 triệu đồng.

Theo lực lượng CSGT, việc chở quá số người quy định tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt khi lưu thông trên đường cao tốc. Hành khách cần chủ động từ chối lên xe quá tải, kịp thời phản ánh vi phạm để bảo vệ an toàn cho chính mình.

Trước đó, ngày 8.1, CSGT Đội 6 cũng xử phạt tổng cộng 81,5 triệu đồng đối với tài xế không bằng lái và chủ xe của một xe khách mang biển số TP.HCM lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

CSGT cho biết, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải nhằm tăng cường kỷ cương pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của tài xế và chủ phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.