Thót tim cảnh 3 em nhỏ chơi đùa giữa cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Ngày 13.1, Công an xã Công Hải (Khánh Hòa) cho biết đã phát hiện và ngăn chặn 3 thiếu niên vào chơi đùa trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.



Trước đó, ngày 12.1, trong lúc tuần tra tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua xã Công Hải, tổ công tác Công an xã phát hiện 3 thiếu niên chạy nhảy, chơi đùa ngay giữa làn đường.

Nhận thấy hành vi vô cùng nguy hiểm, lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận, ngăn chặn và đưa các em về trụ sở làm việc.

Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy 3 em nhỏ đang vui đùa bất chấp các phương tiện đang chạy với tốc độ cao trên cao tốc ẢNH: CÔNG AN XÃ CÔNG HẢI CUNG CẤP

Qua xác minh, 3 thiếu niên có độ tuổi từ 10 - 14, cùng trú tại thôn Ma Trai, xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa. Cả 3 em đều đã nghỉ học. Tại cơ quan công an, các em cho biết do không nhận thức được mức độ nguy hiểm nên đã vào đường cao tốc để chơi đùa.

Công an xã Công Hải đã nhanh chóng liên hệ với gia đình các thiếu niên, phối hợp tuyên truyền, giáo dục giúp các em hiểu rõ việc vào lòng đường cao tốc chơi đùa không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện tham gia giao thông. Qua làm việc, cả 3 thiếu niên đều nhận thức được hành vi sai trái, cam kết không tái phạm.

Công an xã Công Hải (Khánh Hòa) làm việc với gia đình của 3 thiếu niên ẢNH: CÔNG AN XÃ CÔNG HẢI CUNG CẤP

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Công an xã Công Hải phát hiện tình trạng này. Cuối tháng 10.2025, đơn vị cũng từng ngăn chặn 3 thiếu niên khác (từ 9 - 15 tuổi, cùng trú thôn Ma Trai), trong quá trình đi chăn bò đã trèo rào vào chơi đùa ngay giữa làn đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Rất may, các vụ việc đều được phát hiện và ngăn chặn kịp thời nên chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc.