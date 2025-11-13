Yêu cầu hoàn thành 2 trạm dừng nghỉ cao tốc tại Khánh Hòa trước ngày 1.1.2026

Ngày 13.11, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng dẫn đầu đã đến Khánh Hòa tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc tại các dự án trạm dừng nghỉ cao tốc, đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã vận hành từ 19.5.2023. Tuy nhiên, dự án trạm dừng nghỉ tại Km33+930 thuộc xã Cam Hiệp do vướng mắc mặt bằng nên bị chậm tiến độ.

Đến nay, địa phương cơ bản đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, UBND xã Cam Hiệp đang tổ chức chi trả tiền bồi thường sau khi nhà đầu tư chuyển kinh phí. Hạng mục di dời đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang giao cắt cao tốc tại cầu vượt vẫn còn vướng mắc, chưa hoàn thành.

Một trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm ẢNH: BÁ DUY

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã đưa vào khai thác từ 30.4.2024. Dự án trạm dừng nghỉ tại Km90+900, thuộc P.Đô Vinh, cũng đang gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng. Địa phương cơ bản đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chỉ còn 2 trường hợp đang chờ nhà đầu tư chuyển kinh phí để chi trả. Ngoài ra, tiến độ thi công đường gom bổ sung và khớp nối đang bị chậm.

Sau khi kiểm tra thực địa, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu xử lý nhanh tồn tại, vướng mắc để hoàn thành, đưa vào khai thác từ 1.1.2026.

Thứ trưởng đề nghị BQL dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thiết kế, phê duyệt lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công trạm dừng nghỉ, đồng thời phối hợp Sở Công thương Khánh Hòa xử lý dứt điểm 2 đường điện 220kV.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã vận hành từ 19.5.2023 nhưng dự án trạm dừng nghỉ bị chậm tiến độ ẢNH: BÁ DUY

BQL dự án 85 được giao phối hợp với địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của 17 vị trí đường gom còn lại, đẩy nhanh tiến độ thi công nút giao Thuận Nam, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12.2025, đồng thời đôn đốc nhà thầu hoàn thiện thủ tục, thi công trạm dừng nghỉ trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đưa vào sử dụng trong tháng 1.2026.