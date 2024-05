Ô tô bị ném đá trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Ngày 24.5, Ban Quản lý (BQL) dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết đơn vị đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa đề nghị tuyên truyền, phối hợp tuần tra xử lý triệt để các hành vi trái phép trên tuyến cao tốc này.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe ngày 26.4

Theo báo cáo, sau khi đưa dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào khai thác, BQL dự án nhận thấy có tình trạng người dân thuộc địa bàn xã Cam Thịnh Tây, TP.Cam Ranh tự ý vào tuyến cao tốc lưu thông, tụ tập ném đá vào phương tiện đang di chuyển, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Có trường hợp tự ý cắt, tháo hàng rào 2 bên cao tốc để gia súc đi qua; chăn thả gia súc (bò, dê, cừu…) trên tuyến đường cao tốc.

BQL dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đề nghị chính quyền và công an nơi dự án đi qua thông báo đến các hộ dân không đi vào cao tốc; không ném đá vào các phương tiện đang lưu thông; không làm hư hỏng các hạng mục đã được thi công lắp đặt (hàng rào gia súc, tiêu phản quang và hộ lan); không chăn thả gia súc trên tuyến đường cao tốc.

Đồng thời đề nghị công an tăng cường phối hợp lực lượng an ninh của dự án tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, vi phạm pháp luật nói trên.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78,5 km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa (gần 5 km), Ninh Thuận (63 km) và Bình Thuận (gần 12 km). Cao tốc có điểm đầu tại Km 54+00 kết nối với cao tốc Nha Trang - Cam Lâm; điểm cuối tại Km 134+00 kết nối với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khởi công xây dựng ngày 30.9.2021, chính thức thông xe vào sáng 26.4. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỉ đồng.