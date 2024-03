Xe container bị chặn đầu, ném đá vỡ kính khi lưu thông trên QL1

Chiều 26.3, Trạm CSGT Đức Phổ (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang phối hợp Công an TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) điều tra vụ xe container bị 2 người đi xe máy (không rõ biển số) chặn đầu, rồi ném đá làm vỡ gương chiếu hậu, kính chắn gió.

Kính chiếu hậu xe container bị vỡ do ném đá ở TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) L.Đ.

Theo trình báo của tài xế Phan Duy Thanh (38 tuổi, ở Bình Định), khoảng 2 giờ ngày 26.3, tài xế Thanh điều khiển xe container BS 77H - 016.74 kéo theo sơ mi rơ moóc lưu thông trên QL1 theo hướng nam - bắc. Khi đi qua xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ), bất ngờ có một xe máy chạy bám theo, liên tục dùng đèn pin pha vào kính chiếu hậu của xe container.

Phát hiện bất thường, tài xế Thanh quan sát và tiếp tục điều khiển xe di chuyển. Ngay sau đó, xe máy vượt lên, lạng lách trước đầu xe container. Lo xảy ra tai nạn, tài xế Thanh hạ tốc độ, rồi dừng lại.

Lúc này, có hai người chặn trước đầu xe container. Một người dùng đá ném liên tục vào gương chiếu hậu, hông xe, kính chắn gió, đèn pha khiến gương chiếu hậu, kính chắn gió bị vỡ. Sau đó, hai người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Kính chiếu hậu xe container bị vỡ vụn

L.Đ.

"Tôi chở nông sản, xuất phát từ Bình Định vào lúc 0 giờ để đi cửa khẩu Tân Thanh ở Lạng Sơn. Trước đây và lúc lái xe, tôi không xích mích với ai. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của tôi, sự việc xảy ra khiến tôi khá bất ngờ và hoang mang", tài xế Thanh nói.

Lo sợ kẻ xấu quay lại, tài xế Thanh liên lạc với chủ xe và báo sự việc cho công an địa phương. Công an xã Phổ Khánh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc và báo cáo lên Công an TX.Đức Phổ để xử lý theo thẩm quyền.

Để tiếp tục hành trình, tài xế đã đưa xe container đi thay tạm kính chiếu hậu bị vỡ

L.Đ

Đến 5 giờ ngày 26.3, sau khi khám nghiệm, lấy lời khai tài xế, xe container được đưa về bãi đậu đỗ để Công an TX.Đức Phổ giám định thiệt hại. Đến trưa cùng ngày, xe container này tiếp tục hành trình ra cửa khẩu Tân Thanh.