Thời sự Pháp luật

Phạt 81,5 triệu đồng chủ xe và tài xế không bằng lái chở khách trên cao tốc

Bá Duy
Bá Duy
09/01/2026 11:26 GMT+7

CSGT phát hiện tài xế không có giấy phép lái xe nhưng lái ô tô khách trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Khánh Hòa). Cả tài xế và chủ xe bị phạt tổng cộng 81,5 triệu đồng.

Sáng 9.1, lực lượng CSGT Đội 6 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đã xử phạt tài xế không bằng lái chở khách trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (Khánh Hòa), đồng thời tạm giữ xe 7 ngày để xử lý theo quy định.

Trước đó, lúc 17 giờ 5 ngày 8.1, tổ CSGT thuộc Đội 6 kiểm tra xe khách mang biển số TP.HCM lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đã phát hiện 2 lỗi nghiêm trọng.

Thứ nhất, tài xế không có giấy phép lái xe. Thứ hai, phương tiện vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển theo quy định.

Với tài xế, lực lượng chức năng xử phạt 19 triệu đồng và tạm giữ xe 7 ngày do hành vi lái xe khi không có giấy phép lái xe. Ngoài ra, phạt 1,5 triệu đồng vì vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển.

Phạt 81,5 triệu đồng chủ xe và tài xế không bằng lái chở khách trên cao tốc - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT niêm phong, tạm giữ xe

ẢNH: CSGT CUNG CẤP

Đối với chủ xe, lực lượng chức năng xử phạt tổng cộng 61 triệu đồng, trong đó phạt 58 triệu đồng vì giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đồng thời phạt 3 triệu đồng do đưa xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường vào sử dụng.

Tổng số tiền xử phạt tài xế không bằng lái và chủ xe là 81,5 triệu đồng.

Theo lực lượng CSGT, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải nhằm tăng cường kỷ cương pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của tài xế và chủ phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.

