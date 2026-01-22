Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Mai Hà
Mai Hà
22/01/2026 21:15 GMT+7

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội XIV vừa công bố danh sách 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Ủy viên Trung ương khóa XIV

Anh Bùi Quang Huy sinh năm 1977, quê quán tỉnh Nghệ An, có trình độ chuyên môn thạc sĩ luật.

Anh Bùi Quang Huy được bầu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: TTXVN

Anh Bùi Quang Huy là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Quá trình công tác, anh Bùi Quang Huy từng là Phó trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa X, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.

Sau đó, anh Bùi Quang Huy giữ chức Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam.

Từ năm 2015 - 2016, anh Bùi Quang Huy giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn và Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Từ năm 2016 - 2020, anh Bùi Quang Huy là Bí thư Trung ương Đoàn khóa X và khóa XI; Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (từ tháng 12.2018).

Tháng 1.2021, anh Bùi Quang Huy được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XI và giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đến tháng 12.2021.

Từ tháng 8.2022, anh Bùi Quang Huy là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ tháng 2.2025). Tháng 6.2025, anh Bùi Quang Huy là Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Đến tháng 7.2025, anh Bùi Quang Huy là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tháng 8.2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, anh Bùi Quang Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

