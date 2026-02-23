Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 6.4

Sáng 23.2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Bính Ngọ năm 2026 trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu sáng 23.2 ẢNH: TTXVN

Năm 2025, Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Tổng Bí thư Tô Lâm giao cho và được đánh giá cao.

Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 luật. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Đây là kỳ tích hết sức lớn đối với Quốc hội khóa XV. Đây là công sức của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Quốc hội".

Nêu rõ năm 2026 là năm phải bứt phá đi lên để phát triển đất nước; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026 - 2030), Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải có chương trình hành động rất cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải chuẩn bị từ sớm, từ xa cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 6.4.2026.

Quốc hội tiếp tục chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác lập pháp, giám sát cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

"Chúng ta phải đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để ngày càng nâng cao vai trò, vị trí của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đáp ứng được yêu cầu trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.