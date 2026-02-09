Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Thay mặt Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thành kính thắp nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhà cách mạng kiệt xuất, vĩ đại, có uy tín lớn trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 ẢNH: QUOCHOI.VN

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu nguyện tăng cường đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động của Quốc hội để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn; nỗ lực tập trung triển khai tốt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động được thăm lại nơi Bác Hồ làm việc những ngày cuối cùng; tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cán bộ, nhân viên khu di tích tiếp tục nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo quản các kỷ vật, tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau; làm tốt việc giới thiệu với nhân dân và bạn bè, du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại diện Ban Quản lý Khu di tích cho biết đã thực hiện tốt công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây. Trong năm 2025, Khu Di tích đã đón tiếp gần 2,6 triệu lượt khách tham quan.

Khu Di tích cũng đã tổ chức thành công 15 cuộc triển lãm, trưng bày chuyên đề. Đáng chú ý, trong thời gian qua, đã tổ chức trưng bày chuyên đề về 14 kỳ Đại hội Đảng và các nội dung chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI. Các hoạt động trưng bày được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo khách tham quan trong nước và quốc tế, nhiều đoàn dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các tư liệu, hiện vật được giới thiệu tại di tích.