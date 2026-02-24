Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Cà Mau bầu cử sớm ở đảo tiền tiêu Hòn Khoai, Hòn Chuối

Gia Bách
Gia Bách
24/02/2026 10:10 GMT+7

Cử tri tại cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) sẽ bỏ phiếu sớm vào ngày 13.3, trước 2 ngày so với cử tri cả nước.

Ngày 24.2, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra vào ngày 15.3 cùng với cả nước. Riêng tại cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối, cử tri sẽ bỏ phiếu vào ngày 13.3.

Việc tổ chức bầu cử sớm tại 2 điểm đảo được triển khai theo đúng kế hoạch chung, bảo đảm thống nhất quy trình, nhân sự và điều kiện pháp lý như đất liền.

Cà Mau bầu cử sớm ở đảo tiền tiêu Hòn Khoai, Hòn Chuối - Ảnh 1.

Cử tri tại cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối sẽ bỏ phiếu sớm trước 2 ngày so với cử tri cả nước

ẢNH: G.B

Tỉnh ủy Cà Mau đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử gồm 41 thành viên, do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. UBND tỉnh thành lập 5 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 18 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Ở cấp xã, Ủy ban bầu cử được thành lập cùng 1.604 tổ bầu cử, mỗi tổ từ 11 - 21 thành viên.

Công an tỉnh đã hoàn tất cấp con dấu cho các tổ chức phụ trách bầu cử từ cấp tỉnh đến cấp xã và các tổ bầu cử, bảo đảm điều kiện vận hành toàn hệ thống.

Qua hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau thống nhất danh sách 23 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm 5 người do Trung ương giới thiệu và 18 người do tỉnh giới thiệu, để bầu 13 đại biểu.

Danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 127 người, trong đó có 2 người tự ứng cử, để bầu 73 đại biểu. Ở cấp xã, 2.482 người ứng cử (không có trường hợp tự ứng cử) để bầu 1.469 đại biểu.

Toàn tỉnh có 18 đơn vị bầu cử cấp tỉnh và 485 đơn vị bầu cử cấp xã. Tổng cộng 1.604 khu vực bỏ phiếu đã được UBND các xã, phường quyết định và công bố.

Tính đến ngày 3.2, danh sách 1.831.658 cử tri đã được lập và niêm yết tại toàn bộ 1.604 khu vực bỏ phiếu. Công tác lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được thực hiện nghiêm túc, hầu hết ứng cử viên nhận được tín nhiệm cao. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư liên quan đến nhân sự ứng cử được thực hiện đúng quy định.

Theo kế hoạch, trước ngày 27.2, phải hoàn tất tập huấn nghiệp vụ bầu cử, tổ chức sơ kết, công bố và niêm yết danh sách chính thức người ứng cử, đồng thời phân phối phiếu bầu và tài liệu phục vụ bầu cử.

Xem thêm bình luận