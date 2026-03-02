Bầu cử Quốc hội: Đại biểu TP.Huế ‘nắm chắc tâm tư nhân dân'

Sáng 2.3, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế, cùng 3 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 3 của TP.Huế đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Vỹ Dạ.

4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri tại phường Vỹ Dạ, TP.Huế ẢNH: HOÀNG MINH VĂN BỐN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về các nhóm vấn đề được quan tâm hàng đầu như: công tác quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng; giải quyết dứt điểm các bài toán về chống ngập, quản lý nhà ở xã hội và chung cư; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đảm bảo an sinh xã hội...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Đình Trung bày tỏ niềm vinh dự khi được ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP.Huế.

"Đại biểu Quốc hội phải là cầu nối vững chắc, nắm chắc tâm tư của nhân dân để phản ánh kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời phải có tư duy sắc bén trong việc tham gia vào các dự án luật để bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn", ông Nguyễn Đình Trung khẳng định.

Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội trong bối cảnh TP.Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định sẽ nâng cao chất lượng tham gia công tác lập pháp và giám sát; chủ động nghiên cứu, đóng góp có chất lượng vào các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và sát thực tiễn.

"Đại biểu Quốc hội phải đóng góp trí tuệ, tâm huyết để hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư công, đất đai, đô thị, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế biển; tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù. Đồng thời, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung còn bất cập nhằm tạo dư địa phát triển mới; kiến nghị Trung ương ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng giao thông kết nối vùng; bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững", Bí thư Thành ủy Huế khẳng định.

Tại đơn vị bầu cử số 3 có 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội gồm: ông Nguyễn Đình Trung; PGS-TS, bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; ông Lê Chí Hùng Cường, giảng viên Trường đại học Nông Lâm, Bí thư Đoàn Đại học Huế, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Huế; bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế.

Chủ tịch UBND TP.Huế: 'Tận tâm lắng nghe, gần dân, trọng dân'

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn cùng 7 ứng cử viên đại biểu HĐND TP.Huế khóa IX nhiệm kỳ 2026 – 2031 (thuộc đơn vị bầu cử số 6) cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thuận Hóa, báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử ttri ẢNH: HOÀNG MINH VĂN BỐN

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là tận tâm lắng nghe, gần dân, trọng dân, đặt lợi ích của nhân dân làm trung tâm.

"Đại biểu HĐND không chỉ là người phát biểu tại nghị trường mà phải là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; chịu sự giám sát của cử tri; công khai, minh bạch trong hoạt động và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc", ông Nguyễn Khắc Toàn nói.

Ông Nguyễn Khắc Toàn cho biết, với trọng trách hiện nay, ông sẽ tập trung phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý để tạo bước đột phá phát triển cho TP.Huế nói chung và phường Thuận Hóa nói riêng; chú trọng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai các dự án động lực về hạ tầng, dịch vụ, du lịch, thương mại...

8 ứng cử viên HĐND TP.Huế tại đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri tại phường Thuận Hóa ẢNH: HOÀNG MINH VĂN BỐN

Đơn vị bầu cử số 6 của TP.Huế có 8 ứng cử viên đại biểu HĐND TP.Huế khóa IX gồm: ông Nguyễn Khắc Toàn và các ông, bà: Nguyễn Đình Bách, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận Hóa; Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng ban Đô thị HĐND TP.Huế; ông Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên Hiệp các hội KHKT thành phố; Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược, Đại học Huế; Nguyễn Thị Phương Thảo, chuyên viên Trường cao đẳng Huế; Nguyễn Xuân An Thuận, Chủ tịch Hội LHPN phường Thuận Hóa; Nguyễn Trịnh Thảo Trinh, Bí thư Đoàn Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.