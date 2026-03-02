Bầu cử Quốc hội: Kỳ vọng từ chương trình hành động của ứng cử viên Đà Nẵng

Tập trung trí tuệ, quyết sách sát thực tiễn

Ngày 2.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tại đơn vị bầu cử số 4.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã, phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, Tân Hiệp, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà.

Đơn vị bầu cử số 4 có 5 ứng cử viên gồm: ông Tạ Văn Hạ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban VH-XH của Quốc hội; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển; bà Phan Thị Thúy Linh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Thanh An, Phó trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng; bà Phạm Thị Trang, Phó trưởng ban Công tác Công đoàn, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại hội nghị, các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; tham gia nghiêm túc, trách nhiệm tại các kỳ họp; tích cực thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm các quyết sách sát thực tiễn, hợp lòng dân, có tầm nhìn chiến lược và khả thi cao...

Các ứng cử viên cũng nhấn mạnh sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri; lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, trung thực ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời phản ánh tới Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng quản trị, phát triển của thành phố và cả nước.

Trình bày chương trình hành động, ông Tạ Văn Hạ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban VH-XH của Quốc hội, cho hay dù ai trúng cử trong kỳ bầu cử tới, các ứng viên cũng luôn xác định rõ trách nhiệm là chuyển tải đầy đủ, trung thực những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát đến cùng quá trình giải quyết để bảo đảm cử tri nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Ông Hạ khẳng định, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông cam kết 3 điều.

Ông Tạ Văn Hạ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban VH-XH của Quốc hội trình bày chương trình hành động tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thứ nhất, kế thừa và theo đuổi đến cùng những kiến nghị còn đang trong quá trình giải quyết. Thứ hai, hành động trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của đại biểu Quốc hội, chủ động tham gia xây dựng chính sách, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm trong các hoạt động lập pháp và giám sát. Thứ ba, luôn đặt lợi ích của nhân dân và sự phát triển bền vững của TP. Đà Nẵng lên trên hết, coi đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình.

Riêng ông Nguyễn Khánh Ngọc cho biết với hơn 37 năm công tác trong lĩnh vực pháp luật, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Ở cấp Quốc hội, ông sẽ tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nhất là tháo gỡ những vướng mắc trong các lĩnh vực "nóng" như đất đai, đầu tư – kinh doanh, quản lý đô thị, quy hoạch, môi trường và các vấn đề tác động trực tiếp đến người dân. Đồng thời, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, trong đó có các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thống nhất.

Đối với TP.Đà Nẵng, ông cho rằng việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù mới cùng với xử lý các tồn tại từ trước đây đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện quy định và cơ chế tổ chức thực hiện phù hợp; cam kết sẽ đồng hành cùng thành phố trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với cử tri, ông Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định sẽ duy trì tiếp xúc thường xuyên bằng nhiều hình thức phù hợp; phản ánh trung thực các kiến nghị chính đáng tới cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc giải quyết đến cùng và thông tin lại kết quả cho cử tri...

Với cương vị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông cho biết sẽ gắn kết hoạt động của đại biểu Quốc hội với hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia thành phố trong tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải tranh chấp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Quang cảnh hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Xây dựng chính sách, ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị, bà Phan Thị Thúy Linh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng, cho hay bà nhận thức sâu sắc rằng sự phát triển vững mạnh của giai cấp công nhân là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Công nhân, người lao động là lực lượng nòng cốt trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của thành phố.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà cam kết tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đại diện cho tiếng nói của cử tri thành phố, đặc biệt là đoàn viên, công nhân, người lao động, xác định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là nhiệm vụ ưu tiên; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động; thúc đẩy đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số...

Thứ hai, tiếp tục quan tâm và hoàn thiện chính sách an sinh xã hội; đề xuất các giải pháp để chính sách an sinh được thực hiện toàn diện, minh bạch, đúng đối tượng, ưu tiên người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ ba, phát huy vai trò cầu nối giữa thành phố và Trung ương; đồng thời kiến nghị thêm những cơ chế thuận lợi hơn để Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững, thực sự trở thành nơi đáng đến và đáng sống.

Tại hội nghị, cử tri tin tưởng và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Nhiều ý kiến cho rằng chương trình được chuẩn bị công phu, sát thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và tầm nhìn đối với sự phát triển của thành phố và đất nước.