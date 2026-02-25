Ứng cử đại biểu viên Quốc hội chuẩn bị tiếp xúc cử tri tại Gia Lai

Chiều 25.2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031 để vận động bầu cử.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai công bố danh sách 28 người ứng cử ĐBQH khóa XVI ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu. Đồng thời, 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII (nhiệm kỳ 2026 - 2031) sẽ tranh cử tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu.

Theo kế hoạch, từ ngày 2 - 13.3, 28 ứng viên ĐBQH sẽ tiếp xúc cử tri tại 72 điểm, cụm điểm trên toàn tỉnh Gia Lai. Trong danh sách ứng cử, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6.

Song song đó, từ ngày 6 - 9.3, 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai sẽ tiếp xúc cử tri tại 129 điểm, cụm điểm thuộc 18 đơn vị bầu cử.

Ông Nguyễn Hồng Diên và anh Bùi Quang Huy tại hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri chiều 25.2 ẢNH: H.N

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai sẽ giới thiệu, đọc tiểu sử tóm tắt từng ứng cử. Sau đó, từng ứng viên trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH hoặc HĐND tỉnh. Cử tri sẽ trực tiếp nêu ý kiến, kiến nghị, đề đạt nguyện vọng; người ứng cử có trách nhiệm trao đổi, tiếp thu và làm rõ các vấn đề được quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh hoạt động tiếp xúc cử tri là hình thức vận động bầu cử theo luật định, tạo điều kiện để người ứng cử báo cáo chương trình hành động và cam kết trách nhiệm trước cử tri.

Thông qua tiếp xúc, cử tri có thêm thông tin, hiểu rõ hơn về năng lực, phẩm chất, định hướng hành động của từng ứng viên để cân nhắc, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn tham gia cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

ông Nguyễn Ngọc Lương đề nghị mỗi người ứng cử chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và MTTQ các xã, phường nơi ứng cử để triển khai đúng kế hoạch. Các ứng viên cần chuẩn bị kỹ chương trình hành động, bám sát thực tiễn địa phương, thể hiện rõ giải pháp và trách nhiệm nếu được cử tri tín nhiệm.