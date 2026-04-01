Từ niềm tin của cử tri đến động lực mới cho đất nước phát triển

Chiều 31.3, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia; và các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia…

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự hội nghị ẢNH: GIA HÂN

5 bài học kinh nghiệm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử ngày 15.3 là sự hội tụ sâu sắc giữa ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước.

Tổng Bí thư đánh giá cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức kỷ lục 99,70%, phản ánh niềm tin chính trị, ý thức công dân và tinh thần làm chủ của nhân dân đối với Nhà nước và chế độ.

Tổng Bí thư đúc kết 5 bài học kinh nghiệm của cuộc bầu cử.

Bài học đầu tiên và tiên quyết là phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt của Đảng và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan T.Ư với địa phương.

Thứ hai, công tác nhân sự phải được chuẩn bị "thật kỹ lưỡng, thật dân chủ, thật đúng pháp luật và thật vì lợi ích chung"; bầu cử thành công không chỉ là bầu đủ số lượng mà quan trọng nhất là chọn được người có đức, có tài, có bản lĩnh và tinh thần phụng sự nhân dân.

Bài học thứ ba được Tổng Bí thư nhấn mạnh là phải lấy người dân làm trung tâm của toàn bộ quy trình, bảo đảm quyền bầu cử thực chất cho mọi công dân trong mọi điều kiện.

Thứ tư, công tác thông tin, tuyên truyền phải "đi trước một bước", đổi mới mạnh mẽ để thông tin chính thống đến nhanh và gần dân hơn. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển nhanh, nếu thông tin chính thống không đến đủ nhanh, đủ rõ, đủ gần dân thì rất dễ để khoảng trống thông tin bị lấp đầy bởi tin sai, tin thiếu kiểm chứng.

Cuối cùng, bài học lớn nhất mà Tổng Bí thư chỉ ra là thành công của cuộc bầu cử phải được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới.

"Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử; lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI và của từng vị đại biểu trúng cử là rất lớn: phải nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động, thành sản phẩm lập pháp, thành hiệu quả giám sát và thành những quyết sách thiết thực phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển đất nước", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chiều 31.3 ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 phải là cơ quan của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân".

Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ phía sau mình là niềm tin và kỳ vọng của cử tri để mỗi quyết sách đều tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Dấu mốc quan trọng

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định thành công của cuộc bầu cử là dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền. Chủ tịch Quốc hội đánh giá đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá rất cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng xác định nhiệm vụ của hội nghị không chỉ ghi nhận thành tích mà còn phải nhìn thẳng vào những hạn chế, bất cập để làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Trình bày báo cáo tổng kết, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết cử tri đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cơ cấu đại biểu có sự chuyển dịch tích cực theo hướng chuyên nghiệp hóa, tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách đạt 40%, cao nhất từ trước tới nay. Tính đại diện cũng được bảo đảm: tỷ lệ đại biểu nữ đạt 30%; 76 đại biểu dân tộc thiểu số; lần đầu tiên có đại diện dân tộc Ơ Đu trúng cử.

Ở cấp địa phương, đã bầu được 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã.

Đây là nhiệm kỳ đầu tiên việc lập và quản lý danh sách cử tri được triển khai trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID giúp nâng cao tính minh bạch. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai chủ động, không phát sinh điểm nóng hay tình huống bất thường; số lượng đơn thư khiếu nại giảm mạnh so với nhiệm kỳ trước.

Từ thực tiễn, Hội đồng Bầu cử quốc gia đề xuất nghiên cứu bổ sung nghĩa vụ của cử tri vào luật Bầu cử; hoàn thiện quy định về bỏ phiếu nơi khác và điều chỉnh số lượng đại biểu HĐND phù hợp với đặc thù địa bàn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với Chính phủ, cần chuẩn hóa các biểu mẫu nghiệp vụ và nghiên cứu phân cấp hợp lý hơn trong tổ chức bầu cử.