Chính trị

Tổng Bí thư: Cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động, quyết sách thiết thực

Văn Chung
31/03/2026 16:19 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, lá phiếu của cử tri phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, hiệu lực giám sát và những quyết sách đúng đắn.

Chiều 31.3, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu.

Tổng Bí thư: Nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của nhân dân thành hành động - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị chiều 31.3

ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư nêu 5 thành công và 5 bài học cần rút ra. Đáng chú ý, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Bài học lớn nhất, là thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. 

Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử. Lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 

Chính vì vậy, trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI và của từng vị đại biểu trúng cử là rất lớn: phải nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động, thành sản phẩm lập pháp, thành hiệu quả giám sát và thành những quyết sách thiết thực phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển đất nước".

Tổng Bí thư đề nghị: "Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ rằng phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng, là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của Quốc hội, mỗi cuộc giám sát, mỗi đạo luật được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước".

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh về bài học lấy người dân làm trung tâm. "Tỷ lệ đi bầu cao là nhờ cử tri thấy mình được tôn trọng, được thông tin đầy đủ. Việc tổ chức bầu cử sớm tại các khu vực đặc thù khẳng định tinh thần không để bất kỳ cử tri nào đứng ngoài ngày hội dân chủ", Tổng Bí thư nêu rõ.

5 thành công

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư cũng nói về 5 thành công của cuộc bầu cử.

Tổng Bí thư: Nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của nhân dân thành hành động - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị chiều 31.3

ẢNH: GIA HÂN

Thứ nhất, điểm nổi bật nhất là sự tham gia đông đảo của nhân dân. Với tỷ lệ 99,70% cử tri đi bỏ phiếu (hơn 76,1 triệu người), đây là con số cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử bầu cử nước nhà. 

Thứ hai, chúng ta đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội với tỷ lệ đại biểu chuyên trách đạt 40%, mức cao nhất từ trước đến nay. 

Đáng chú ý, cơ cấu đại biểu rất đa dạng với 30% là nữ, 15,2% là người dân tộc thiểu số và lần đầu tiên trong lịch sử có đại diện của dân tộc Ơ Đu trúng cử.

Thứ ba, công tác chuẩn bị đã được chuẩn bị kỹ lưỡng là cốt lõi của thành công. 

Thứ tư, đây là nhiệm kỳ ghi dấu ấn mạnh mẽ của công nghệ với việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID, giúp việc quản lý cử tri và hồ sơ ứng cử trở nên minh bạch, chính xác và hiện đại.

Thứ năm, an ninh trật tự được giữ vững tuyệt đối. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được xử lý kịp thời với số lượng đơn thư giảm mạnh, không để phát sinh bất kỳ "điểm nóng" nào ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết 'Ngày hội non sông và trọng trách trước nhân dân' nhân thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

