Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương

Đình Huy
Đình Huy
30/03/2026 15:08 GMT+7

Ngày 30.3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương.


Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị quân ủy trung ương năm 2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

ẢNH: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.

Theo TTXVN, hội nghị đã xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Quân ủy Trung ương đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể. Trong đó, xác định năm 2026 toàn quân triển khai thực hiện 82 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình.

Đến nay, toàn quân đã triển khai 50 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình, trong đó đã hoàn thành 17 nhiệm vụ, đang thực hiện 33 nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ; 32 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình còn lại sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động đề xuất nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Nghị quyết đại hội XIV của Đảng.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Tổng Bí thư thống nhất với nội dung chương trình hành động, các chỉ tiêu; nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình cụ thể.

Tổng Bí thư giao Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu và Quân ủy Trung ương hoàn thiện nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, trình Phó bí thư Quân ủy Trung ương ký ban hành để cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát, bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư chỉ đạo 8 nhiệm vụ trọng tâm phát triển thể dục thể thao

Tổng Bí thư chỉ đạo 8 nhiệm vụ trọng tâm phát triển thể dục thể thao

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ VH-TT-DL, ngành thể dục thể thao, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và toàn xã hội cần thực hiện thời gian tới.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng Bí thư Tô Lâm Bộ Quốc phòng Quân ủy trung ương Đại hội XIV của Đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận