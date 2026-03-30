Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương

Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.

Theo TTXVN, hội nghị đã xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Quân ủy Trung ương đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể. Trong đó, xác định năm 2026 toàn quân triển khai thực hiện 82 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình.

Đến nay, toàn quân đã triển khai 50 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình, trong đó đã hoàn thành 17 nhiệm vụ, đang thực hiện 33 nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ; 32 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình còn lại sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động đề xuất nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Nghị quyết đại hội XIV của Đảng.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Tổng Bí thư thống nhất với nội dung chương trình hành động, các chỉ tiêu; nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình cụ thể.

Tổng Bí thư giao Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu và Quân ủy Trung ương hoàn thiện nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, trình Phó bí thư Quân ủy Trung ương ký ban hành để cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát, bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.