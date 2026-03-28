Tổng Bí thư chỉ đạo 8 nhiệm vụ trọng tâm phát triển thể dục thể thao

Sáng 28.3, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27.3.1946 - 27.3.2026) và trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Cục Thể dục thể thao. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tích, kỷ lục của ngành thể dục thể thao Việt Nam thời gian qua và nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ VH-TT-DL, ngành thể dục thể thao, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và toàn xã hội cần thực hiện thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm sáng 28.3 ẢNH: TTXVN

Thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện thể chế phát triển thể dục thể thao theo hướng hiện đại, đồng bộ, mở đường cho phát triển lâu dài.

Thứ hai, phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đại chúng để mọi người dân đều có quyền, có điều kiện và có động lực tham gia rèn luyện.

Phải làm sao để thể dục thể thao thực sự đi tới từng người dân. Mục tiêu là xây dựng một xã hội vận động, một nếp sống khỏe mạnh, một văn hóa rèn luyện thân thể hằng ngày. Tổng Bí thư đề nghị phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để luyện tập thường xuyên. Phải quy hoạch quỹ đất cho thể thao cộng đồng, đảm bảo trong mỗi khu dân cư đều có không gian vận động, xây dựng sân chơi bãi tập, đường đi bộ, công viên thể thao, hỗ trợ thiết chế thể thao cho cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Cục Thể dục thể thao ẢNH: CTDTTVN

Thứ ba, phải nâng tầm giáo dục thể chất và thể thao học đường, coi đây là gốc rễ của một chiến lược phát triển con người Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị ngành giáo dục, ngành thể thao và các địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đổi mới mạnh mẽ giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Thứ tư, phải đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát triển thể thao truyền thống dân tộc và các hình thức vận động gắn với văn hóa cộng đồng.

Thứ năm, phát triển thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, trung thực và bền vững. Cần xây dựng lộ trình đầu tư trọng điểm cho những môn có khả năng cạnh tranh cao, chuẩn hóa hệ thống phát hiện tài năng, đổi mới cơ chế quản lý đội tuyển, tăng cường liên kết giữa thể thao học đường, thể thao phong trào và thể thao đỉnh cao. Đảm bảo đời sống, học văn hóa, học nghề, an sinh, chuyển đổi sau giải nghệ cho vận động viên. Thể thao thành tích cao phải được xây dựng trên nền tảng trung thực, cao thượng, thượng tôn luật lệ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam sáng 28.3

Thứ sáu, phải mở rộng khái niệm thể thao theo hướng toàn diện hơn, bao gồm cả vận động thể chất và vận động trí óc. Các môn như cờ vua, cờ tướng, thể thao trí tuệ, thể thao điện tử cần được quản lý lành mạnh.

Thứ bảy, phải đẩy mạnh xã hội hóa có định hướng, có chuẩn mực trách nhiệm đối với thể dục thể thao; cần đẩy mạnh xã hội hóa có phân công, có quản lý rõ ràng. Nhà nước giữ vai trò định hướng, dẫn dắt, bảo đảm công bằng. Cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thể thao.

Thứ tám, phải mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế thể thao Việt Nam và học hỏi những kinh nghiệm tiến bộ của thế giới. Việt Nam cần chủ động hơn trong đăng cai các giải đấu khu vực, châu lục và quốc tế phù hợp; đồng thời chuẩn bị từng bước có lộ trình, điều kiện tính toán hiệu quả tổng thể khi hướng tới những sự kiện thể thao lớn hơn trong tương lai.

Tổng Bí thư tin tưởng, ngành Thể dục thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa; thật sự góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, trí lực và bản lĩnh của dân tộc; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.