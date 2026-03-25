Tổng Bí thư: Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp

Sau 3 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 2 của Đảng khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tổng Bí Thư Tô Lâm cho biết, Trung ương đã thống nhất rất cao đối với những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng và đất nước, đặc biệt là nhóm nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và các quy định nền tảng của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 của Đảng khóa XIV ẢNH: TTXVN

"Bốn kiên định", "bốn nguyên tắc"

Tại hội nghị, Tổng Bí thư nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng phải là nền tảng cốt lõi để nâng cao bản lĩnh và năng lực lãnh đạo. Trong bối cảnh mới, toàn Đảng phải quán triệt sâu sắc "bốn kiên định".

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi đây là "sợi chỉ đỏ" không thể lay chuyển dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào.

Kiên định đường lối đổi mới, xem đây là yêu cầu khách quan để khơi thông nguồn lực và nâng cao vị thế đất nước.

Kiên định các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng để giữ vững kỷ luật, kỷ cương và sự trong sạch, vững mạnh của hệ thống. Quy định mới về công tác chính trị, tư tưởng được ban hành lần này chính là sự cụ thể hóa những nguyên tắc cốt lõi đó.

Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tổng Bí thư nhấn mạnh quyết tâm không chấp nhận tăng trưởng thấp. Tổng Bí thư nêu rõ tăng trưởng kinh tế cao là đòi hỏi khách quan và khát vọng của dân tộc. Tuy nhiên, mục tiêu "hai con số" phải dựa trên "bốn nguyên tắc" khoa học.

Tăng trưởng thực chất, không đánh đổi chất lượng, môi trường lấy tốc độ đơn thuần. Mỗi phần trăm tăng trưởng GDP phải chứa đựng hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao hơn.

Kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn. Đây là điều kiện tiên quyết để nền kinh tế chống chịu được các "cú sốc" bên ngoài.

Tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư, để gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phục vụ nhân dân, thành quả tăng trưởng phải được chia sẻ công bằng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Để tạo "động lực của động lực" cho phát triển, theo Tổng Bí thư, Trung ương cần sớm xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV xem xét, quyết định.

Không gian lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 2 của Đảng khóa XIV ẢNH: TTXVN

Cải cách quản trị, kiểm soát quyền lực

Về phát huy thế mạnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước đột phá về tư duy quản trị địa phương. Tổng Bí thư khẳng định đây không chỉ là sự điều chỉnh tổ chức bộ máy mà là một cuộc cải cách về quản trị.

Cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi. Cấp tỉnh tập trung quy hoạch, điều phối; cấp xã là nơi giải quyết trực tiếp các vấn đề của người dân và doanh nghiệp.

Phân quyền đi đôi với nguồn lực, giao quyền phải đi kèm với ngân sách, hạ tầng số và cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Không áp dụng một khuôn mẫu cứng nhắc cho tất cả các địa phương có đặc thù khác nhau về địa lý, dân cư. Thước đo cuối cùng cho sự thành công của mô hình này chính là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển, nguy cơ tham nhũng, lãng phí sẽ gia tăng với thủ đoạn tinh vi hơn. Tổng Bí thư yêu cầu thiết lập thể chế đủ chặt chẽ để "không thể", cơ chế giám sát đủ mạnh để "không dám" và "không muốn" tham nhũng.

Cùng đó, công tác kiểm tra, giám sát phải mang tính nhân văn và thượng tôn pháp luật. Cần phân định rõ ranh giới giữa sai phạm trục lợi với những sai sót trong quá trình thử nghiệm đổi mới để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư khẳng định một quốc gia muốn phát triển bền vững phải có tự chủ chiến lược và trật tự xã hội ổn định. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới không chỉ là giữ vững biên giới mà còn là bảo vệ không gian mạng, dữ liệu và các "mạch máu" kinh tế.

Sức mạnh quốc gia phải là một chỉnh thể thống nhất giữa quân sự, an ninh, kinh tế và khoa học công nghệ. Đặc biệt, phải phát huy mạnh mẽ "thế trận lòng dân", kết hợp giữa "thế" và "lực" để chủ động bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa.

Kết thúc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hành động theo phương châm: "Tự chủ chiến lược - Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm - Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân".