Chính trị Ngày hội bầu cử

Gia Lai có hơn 2.000 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu cử

Đức Nhật
27/03/2026 12:11 GMT+7

Gia Lai ghi nhận hơn 99,8% cử tri đi bầu cử, hơn 2.000 khu vực đạt 100%, bảo đảm dân chủ, an toàn, chất lượng đại biểu nâng lên rõ rệt.

Sáng 27.3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gia Lai có 2.008 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu

Theo báo cáo, toàn tỉnh có hơn 2,4 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,84%. Đáng chú ý, có 2.008 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu cử. Riêng tại xã Vĩnh Sơn, cử tri thôn O2 tổ chức bầu cử sớm một ngày và đạt tỷ lệ 100%. Toàn tỉnh không có đơn vị phải bầu cử lại, không có khu vực bị hủy kết quả do vi phạm pháp luật.

Đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỉnh bầu đủ 16 đại biểu, trong đó 13 người có trình độ sau đại học. Tỷ lệ đại biểu nữ đạt 25%, người dân tộc thiểu số 12,5%, đại biểu dưới 40 tuổi và ngoài Đảng cùng chiếm 6,25%.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ở cấp tỉnh, 85 đại biểu HĐND trúng cử, với 63,53% có trình độ sau đại học và 34,12% trình độ đại học. Cơ cấu thành phần được phân bổ tương đối hợp lý giữa các khối.

Ở cấp xã, có 2.965 đại biểu HĐND trúng cử; trong đó 61,55% có trình độ đại học, 19,16% sau đại học. Theo đánh giá tại hội nghị, cuộc bầu cử được chuẩn bị chu đáo, triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và sự tham gia tích cực của nhân dân, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Toàn tỉnh Gia Lai không có đơn vị phải bầu cử lại, không có khu vực bị hủy kết quả do vi phạm pháp luật

Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong bầu cử như xây dựng hệ thống hỏi đáp, phần mềm quản lý, tổng hợp và báo cáo nhanh, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng trên nhiều nền tảng, kết hợp trực tiếp tại cơ sở.

Bên cạnh đó, an ninh trật tự và công tác y tế được bảo đảm, các tình huống phát sinh được xử lý kịp thời, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng

Theo ông Ngọc, bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế nhất định trong quá trình thực hiện. Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự và dự báo tình huống ở một số ít địa phương chưa thật sự sát thực tiễn, toàn tỉnh bầu thiếu 12 đại biểu HĐND ở cấp xã…

"Đây là những hạn chế cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng bầu cử trong thời gian tới", ông Ngọc nói.

