TP.HCM sớm mở rộng đường Nguyễn Tất Thành ở quận 4 cũ lên 8 làn xe?

Tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4 cũ) - tuyến huyết mạch kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với khu Nam thành phố (quận 7 cũ) đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực đối với người dân mỗi ngày.

Trước áp lực ngày càng lớn đó, phương án mở rộng tuyến đường lên tối thiểu 8 làn xe đang được kỳ vọng sẽ sớm được triển khai.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành dự kiến sẽ mở rộng về phía khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội nhằm tăng năng lực lưu thông và hoàn thiện hạ tầng giao thông ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, UBND TP.HCM đã trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đề án liên quan đến quy hoạch khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, đồng thời đề xuất phương án mở rộng Khu di tích - Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM).

Trong nội dung tờ trình, thành phố cũng đưa ra định hướng mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên tối thiểu 8 làn xe, ưu tiên phát triển về phía khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông và chỉnh trang đô thị.