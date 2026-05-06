TP.HCM sớm mở rộng đường Nguyễn Tất Thành ở quận 4 cũ lên 8 làn xe?

Ngọc Dương
06/05/2026 04:56 GMT+7

Kẹt xe dai dẳng mỗi ngày trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4 cũ), TP.HCM đề xuất mở rộng đường này lên 8 làn xe.

Tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4 cũ) - tuyến huyết mạch kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với khu Nam thành phố (quận 7 cũ) đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực đối với người dân mỗi ngày. 

Trước áp lực ngày càng lớn đó, phương án mở rộng tuyến đường lên tối thiểu 8 làn xe đang được kỳ vọng sẽ sớm được triển khai.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành dự kiến sẽ mở rộng về phía khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội nhằm tăng năng lực lưu thông và hoàn thiện hạ tầng giao thông

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, UBND TP.HCM đã trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đề án liên quan đến quy hoạch khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, đồng thời đề xuất phương án mở rộng Khu di tích - Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM). 

Trong nội dung tờ trình, thành phố cũng đưa ra định hướng mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên tối thiểu 8 làn xe, ưu tiên phát triển về phía khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông và chỉnh trang đô thị.

Thực tế ghi nhận, ùn tắc trên đường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra trong nhiều năm và trở thành nỗi ám ảnh với người dân thường xuyên lưu thông qua đây

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tình trạng kẹt xe trên đường Nguyễn Tất Thành không còn mang tính thời điểm mà diễn ra gần như liên tục mỗi ngày

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ sáng sớm đến khoảng 9 giờ và đặc biệt vào buổi chiều từ 16 - 19 giờ, dòng phương tiện từ khu Nam đổ về trung tâm TP.HCM tăng cao khiến tuyến đường nhanh chóng rơi vào quá tải

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thông tin TP.HCM dự kiến mở rộng tuyến đường này lên 8 làn xe nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ người dân, với mong muốn sớm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một trong những nguyên nhân khiến đường Nguyễn Tất Thành thường xuyên ùn ứ là do đây là trục kết nối quan trọng nhưng mặt đường hẹp, trong khi phải gánh lưu lượng xe lớn từ nhiều hướng đổ về

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dòng phương tiện di chuyển chậm chạp qua khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Các giao lộ, điểm ra vào cảng, bến bãi dọc tuyến cũng khiến tình trạng ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người đi đường nhích từng mét giữa dòng xe đông nghẹt trên đường Nguyễn Tất Thành vào khung giờ chiều

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Với nhiều người dân, việc kẹt xe trên đường Nguyễn Tất Thành đã trở thành điều quen thuộc, thậm chí được xem là chuyện thường ngày

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dòng xe nối dài trên đường Nguyễn Tất Thành, tuyến kết nối trung tâm TP.HCM với khu Nam

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng kẹt xe kéo dài, nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực giao thông, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

