TP.HCM sớm mở rộng đường Nguyễn Tất Thành ở quận 4 cũ lên 8 làn xe?

Kẹt xe dai dẳng mỗi ngày trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4 cũ), TP.HCM đề xuất mở rộng đường này lên 8 làn xe.
Tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4 cũ) - tuyến huyết mạch kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với khu Nam thành phố (quận 7 cũ) đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực đối với người dân mỗi ngày.
Trước áp lực ngày càng lớn đó, phương án mở rộng tuyến đường lên tối thiểu 8 làn xe đang được kỳ vọng sẽ sớm được triển khai.
Trước đó, UBND TP.HCM đã trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đề án liên quan đến quy hoạch khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, đồng thời đề xuất phương án mở rộng Khu di tích - Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM).
Trong nội dung tờ trình, thành phố cũng đưa ra định hướng mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên tối thiểu 8 làn xe, ưu tiên phát triển về phía khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông và chỉnh trang đô thị.
Bình luận (0)