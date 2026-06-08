TP.HCM: Thiếu phòng học, sĩ số trong lớp cao, khó đảm bảo chất lượng giáo dục

Ngày 8.6, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng các đại biểu Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Miền Đông; đại biểu Nguyễn Hữu Lợi, Phó chủ tịch UBND phường Bình Dương có buổi tiếp xúc cử tri phường Phú Lợi (TP.HCM). Cử tri phường Phú Lợi đã phản ánh, kiến nghị nhiều lĩnh vực về y tế, giáo dục, thuế; sắp xếp các khu phố, ấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp…

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.CHM tại buổi tiếp xúc cử tri phường Phú Lợi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ưu tiên trụ sở dôi dư cho giáo dục, y tế và văn hóa

Tiếp xúc với các đại biểu HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Rua (nhà giáo ưu tú, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Dương cũ) lo ngại về chất lượng dạy và học hiện nay khó bền vững khi mà sĩ số mỗi lớp học còn quá cao và thiếu phòng học dẫn đến không tổ chức được dạy 2 buổi/ngày.

Ông Nguyễn Văn Rua cho rằng trước sáp nhập, Bình Dương (cũ) là một trong những địa phương có chất lượng giáo dục thuộc top đầu cả nước, tuy nhiên với tình hình hiện nay, chất lượng này sẽ khó bền vững với nhiều lý do.

Ông Nguyễn Văn Rua là cử tri phường Phú Lợi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Hiện vẫn còn nhiều nơi (ở khu vực Bình Dương cũ) chưa tổ chức dạy học 2 buổi/ngày do thiếu trường lớp, phòng học. Với sĩ số từ 40 - 50 học sinh/lớp như hiện nay rất khó đảm bảo chất lượng dạy và học. Cần phải giảm sĩ số xuống từ 30 - dưới 40 học sinh/lớp…", ông Rua nhấn mạnh.

Để giải quyết một phần tình trạng này, ông Nguyễn Văn Rua đề nghị các cấp chính quyền TP.HCM phải đặc biệt quan tâm, ưu tiên bố trí, sắp xếp các trụ sở dôi dư sau sáp nhập để làm trường học, cơ sở y tế hoặc công trình văn hóa.

Trụ sở Cục thống kê Bình Dương (cũ) được bàn giao cho phường Phú Lợi để mở rộng Trường tiểu học Phú Lợi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Rua cũng nhắc lại việc bố trí sắp xếp trụ sở Cục thống kê Bình Dương cũ (phường Phú Lợi) để mở rộng Trường tiểu học Phú Lợi và trụ sở Chi cục Thủy lợi Bình Dương cũ mở rộng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (Báo Thanh Niên đã thông tin) cần phải được bàn giao sớm nếu để xuống cấp, hư hỏng đơn vị nhận bàn giao phải sửa chữa rất lãng phí.

Cử tri Thái Lệ Thanh ở phường Phú Lợi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tương tự, bà Thái Lệ Thanh (cử tri phường Phú Lợi) cũng đề nghị TP.HCM sau khi sắp xếp các khu phố và các trụ sở văn phòng khu phố dôi dư phải được làm nơi sinh hoạt cộng đồng.

Đặc biệt, bà Thái Lệ Thanh đề nghị: "Có khu đất ở khu phố Phú Lợi 8 (đất do Công ty TNHH MTV đầu tư và quản lý dự án Bình Dương, Impco quản lý - PV) bỏ hoang gần 30 năm nay, chúng tôi đề nghị sớm đưa vào sử dụng hoặc để làm công viên, trường học".

Liên quan đến các vấn đề cử tri nêu, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị các ban, ngành phường Phú Lợi giải đáp đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND phường.

Về các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền của TP.HCM, ông Võ Văn Minh đã ghi nhận, thông tin, giải đáp cho cử tri ở một số lĩnh vực như cơ chế, chính sách, thuế, đất đai...