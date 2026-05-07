TP.HCM gỡ vướng cho loạt khu đô thị 260.000 tỉ đồng ở phường Phú An

Đỗ Trường
07/05/2026 17:18 GMT+7

Phường Phú An (TP.HCM) hiện có 6 dự án phát triển đô thị với tổng diện tích trên 1.650 ha, vốn đầu tư 260.000 tỉ đồng đang gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Chiều 7.5, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng đoàn công tác làm việc với phường Phú An (TP.HCM).

TP.HCM gỡ vướng nhiều dự án đầu tư tại phường Phú An - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Phú An đã báo cáo tổng thể về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, kinh tế xã hội của phường thời gian qua.

Theo đó, trong công tác quy hoạch đô thị, trên địa bàn phường Phú An đang có 6 dự án phát triển đô thị trọng điểm, gồm các khu đô thị: Đông An Tây, Tây An Tây, Tây Phú An; Khu vực phát triển đô thị - Khu số 6, Khu đô thị mới Tân An 1A và 1B, với tổng diện tích khoảng 1.650 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 260.000 tỉ đồng.

TP.HCM gỡ vướng nhiều dự án đầu tư tại phường Phú An - Ảnh 2.

Ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An nêu những khó khăn vướng mắc

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Lãnh đạo phường Phú An cho biết Khu đô thị Đông An Tây đang lập bảng giá phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; Khu đô thị Tây An Tây đang trình thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/100; Khu vực phát triển đô thị - Khu số 6 và Khu đô thị Tây Phú An đã hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư, đang trình cấp có thẩm quyền xem xét; Khu đô thị Tân An 1A, Tân An 1B đang hoàn thiện hồ sơ mời thầu, tổ chức thẩm định lựa chọn nhà đầu tư…

Tuy nhiên, hiện nay dự án Khu đô thị Đông An Tây đang gặp khó khăn về công tác lập chứng thư định giá đất phục vụ công tác đền bù. Do trong năm 2025, đơn vị tư vấn đã lập chứng thư định giá đất dựa trên cơ sở 4 vị trí theo luật Đất đai; nhưng hiện nay xác định giá đất dựa trên cơ sở 3 vị trí theo Nghị quyết của HĐND TP.HCM ban hành quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1.1.2026.

TP.HCM gỡ vướng nhiều dự án đầu tư tại phường Phú An - Ảnh 3.

Lãnh đạo các ban ngành của TP.HCM tham gia buổi làm việc

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, dự án Khu đô thị Tân An 1A và Tân An 1B chưa được UBND TP.HCM ủy quyền cho Chủ tịch UBND phường phê duyệt hồ sơ mời thầu, phương thức lựa chọn nhà đầu tư…

Liên quan đến các kiến nghị, lãnh đạo các sở ngành tham gia buổi làm việc cho biết sẵn sàng phối hợp với phường Phú An để giải quyết các khó khăn vướng mắc.

TP.HCM gỡ vướng nhiều dự án đầu tư tại phường Phú An - Ảnh 4.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị UBND phường Phú An khẩn trương kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường để thống nhất trong công tác triển khai thực hiện các dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho rằng các khu đô thị đang được triển khai tại phường Phú An có vị trí thuận lợi, phù hợp với quy hoạch.

Ông Võ Văn Minh đề nghị các sở ngành của TP.HCM tiếp tục phối hợp, hỗ trợ phường Phú An hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục triển khai các dự án đã được khởi công và chuẩn bị mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án còn lại...

HĐND phường Phú An kiện toàn nhân sự chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất khóa II

Chiều 30.3, HĐND phường Phú An tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND phường.

