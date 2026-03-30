HĐND phường Phú An kiện toàn nhân sự chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất khóa II

Đỗ Trường - Thúy Liễu
30/03/2026 19:17 GMT+7

Chiều 30.3, HĐND phường Phú An tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND phường.

Tham dự kỳ họp có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đại diện các phòng, ban và khu phố trên địa bàn. HĐND phường Phú An khóa II có 21 đại biểu; tỷ lệ đại biểu tham dự kỳ họp đạt 100%, bảo đảm điều kiện theo quy định.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã nghe Ủy ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử, đồng thời xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND phường tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

HĐND phường Phú An kiện toàn nhân sự chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất khóa II - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú An nhiệm kỳ 2026 - 2031 Nguyễn Hoàng Thông

ẢNH: T.L

Kết quả, ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy phường, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường; ông Đỗ Hữu Phước được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND phường; ông Phạm Thành Lê giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; bà Huỳnh Thị Tuyết Loan giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

Đối với UBND phường, ông Trần Bảo Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường. Hai phó chủ tịch UBND phường là ông Huỳnh Tấn Hiệp và ông Nguyễn Anh Vũ. Các ủy viên UBND phường cũng được kiện toàn theo quy định.

HĐND phường Phú An kiện toàn nhân sự chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất khóa II - Ảnh 2.

Các đại biểu trúng cử HĐND phường Phú An

ẢNH: T.L

Toàn bộ nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh lãnh đạo đều được 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua.

Kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường trong năm 2026.

Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Phú An khóa II diễn ra đúng quy định, hoàn tất công tác nhân sự chủ chốt, tạo cơ sở để bộ máy chính quyền địa phương sớm ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả.

