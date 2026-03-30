Chân dung 8 lãnh đạo UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 30.3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 họp phiên thứ nhất bầu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của UBND TP.HCM. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tái đắc cử nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng bầu 7 phó chủ tịch UBND TP.HCM gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh và ông Trần Văn Bảy.

Thường trực UBND TP.HCM vừa được bầu ngày 30.3 ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

So với nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 8 phó chủ tịch, trong phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND TP.HCM mới bầu 7 phó chủ tịch UBND TP.HCM. Khác với nhiệm kỳ trước, toàn bộ lãnh đạo UBND TP.HCM hiện đều là nam, trong khi nhiệm kỳ trước có một nữ là bà Trần Thị Diệu Thúy.

Trong 8 lãnh đạo vừa được bầu, người lớn tuổi nhất là ông Nguyễn Văn Được 58 tuổi, người nhỏ tuổi nhất là ông Hoàng Nguyên Dinh, 46 tuổi. Ông Dinh cũng là phó chủ tịch duy nhất ở thế hệ 8X, sinh năm 1980. Chủ tịch và 7 phó chủ tịch UBND TP.HCM đều có quá trình công tác gắn bó và trưởng thành từ cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, quê Long An (nay là Tây Ninh), trình độ thạc sĩ địa chất học, cử nhân địa chất, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Được là cán bộ trưởng thành từ cơ sở trong lĩnh vực đất đai, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Long An cũ như: Giám đốc Sở TN-MT tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh cũ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy. Ông Được là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa XIII và XIV.

Từ tháng 2.2025 đến nay, ông Nguyễn Văn Được giữ chức Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM. Trong hơn 1 năm trên cương vị người đứng đầu chính quyền TP.HCM, ông Được cùng tập thể UBND TP.HCM tập trung cho công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, ổn định tổ chức bộ máy.

Việc phân cấp, ủy quyền cho các sở chuyên ngành và UBND phường, xã, đặc khu được đẩy mạnh. Chủ tịch TP.HCM thường xuyên đi cơ sở, kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm gặp nhiều vướng mắc để đôn đốc, tháo gỡ, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Song song đó, ông Nguyễn Văn Được cũng dành thời gian gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe góp ý của giới chuyên gia, nhà khoa học về những định hướng lớn phát triển TP.HCM, nhất là những lĩnh vực quy hoạch, chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc, cảng biển…

Quá trình công tác của 7 phó chủ tịch UBND TP.HCM

Bảy phó chủ tịch UBND TP.HCM phần lớn ở thế hệ 7X, độ tuổi từ 46 - 55. Trình độ chuyên môn của các lãnh đạo thuộc nhóm ngành kinh tế, kỹ thuật, luật, quản lý nhà nước...

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM

Ông Nguyễn Lộc Hà, 52 tuổi, trình độ chuyên môn là kiến trúc sư, cử nhân kinh tế - chính trị. Ông Hà từng trải qua nhiều vị trí quan trọng ở tỉnh Bình Dương cũ như Phó giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một cũ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tháng 7.2025 đến nay, ông Hà là Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Nguyễn Mạnh Cường, 47 tuổi, quê tỉnh An Giang, trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn - hội, ông Cường từng giữ các chức vụ Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Đến tháng 6.2017, ông Cường luân chuyển về cơ sở, giữ chức Bí thư Quận ủy Thủ Đức cũ, rồi lần lượt làm Bí thư Quận ủy quận 5 cũ, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Từ tháng 7.2025, ông Cường giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vừa qua, ông Nguyễn Mạnh Cường được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Hoàng Nguyên Dinh, 46 tuổi, quê TP.Huế; trình độ thạc sỹ xây dựng cầu đường, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Dinh có thời gian dài công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, từng giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cũ, Bí thư huyện Châu Đức cũ, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cũ.

Khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sáp nhập vào TP.HCM, ông Dinh giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Đến giữa tháng 11.2025, ông Dinh được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Bùi Xuân Cường, 51 tuổi, trình độ tiến sĩ xây dựng công trình, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ quản lý hành chính công, kỹ sư xây dựng cầu đường, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Cường là cán bộ gắn bó với ngành giao thông vận tải TP.HCM, từng giữ chức Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM từ tháng 10.2022 đến nay.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM trong buổi kiểm tra, khắc phục sự cố sạt lở kênh Tàu Hũ hồi tháng 1.2026

Ông Bùi Minh Thạnh, 55 tuổi, trình độ cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thạnh từng giữ các chức vụ quan trọng ở tỉnh Bình Dương cũ như Phó chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một cũ, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Bến Cát cũ rồi làm Phó chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 12.2024.

Từ khi Bình Dương cũ sáp nhập vào TP.HCM, ông Thạnh giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Nguyễn Công Vinh, 54 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là xã Tam Long, TP.HCM); trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vinh công tác ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cũ, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư rồi Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ sáp nhập vào TP.HCM, ông Vinh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, sau đó bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM từ tháng 11.2025.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Trần Văn Bảy, 55 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai; trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bảy xuất phát từ vị trí giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM, sau đó chuyển công tác đến Sở Tư pháp TP.HCM, giữ chức Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Phó giám đốc Sở Tư pháp.

Từ tháng 3.2017, ông Bảy làm Chủ tịch UBND quận 9, rồi Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Chánh thanh tra TP.HCM. Đến giữa tháng 11.2025, ông Bảy được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM.