Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Danh sách lãnh đạo TP.HCM được bầu tại kỳ họp đầu tiên

Sỹ Đông - Nhật Thịnh - Đỗ Trường
30/03/2026 13:34 GMT+7

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM đã hoàn thành việc bầu lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND TP.HCM và hội thẩm nhân dân của tòa án các cấp.

Trưa 30.3, kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 kết thúc sau một buổi làm việc, hoàn thành các nội dung đề ra, đặc biệt là bầu lãnh đạo chủ chốt của bộ máy chính quyền.

- Ảnh 1.

Kỳ họp thứ nhất của HĐND TP.HCM tổ chức tại Hội trường TP.HCM, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 2.

Ông Võ Văn Minh, được bầu làm Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ông Võ Văn Minh 54 tuổi, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, trình độ thạc sĩ kinh tế, kỹ sư điện, cử nhân luật, cử nhân chính trị

ẢNH: NHẬT THỊNH


Danh sách lãnh đạo TP.HCM được bầu tại kỳ họp đầu tiên - Ảnh 1.

Nhân sự lãnh đạo HĐND TP.HCM còn 4 phó chủ tịch: ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Huỳnh Thanh Nhân và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng. 4 trưởng ban chuyên trách của HĐND TP.HCM gồm: ông Nguyễn Công Danh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng ban Pháp chế; ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; ông Hoàng Tùng, Trưởng ban Đô thị

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, trình độ thạc sĩ địa chất học, cử nhân địa chất, cao cấp lý luận chính trị

ẢNH: NHẬT THỊNH

Danh sách lãnh đạo TP.HCM được bầu tại kỳ họp đầu tiên - Ảnh 2.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, UBND TP.HCM có 7 phó chủ tịch gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, ông Trần Văn Bảy, ông Nguyễn Công Vinh. Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM cũng bầu 17 ủy viên UBND là người đứng đầu lực lượng quân sự, công an và sở ngành

ẢNH: NHẬT THỊNH

Danh sách lãnh đạo TP.HCM được bầu tại kỳ họp đầu tiên - Ảnh 3.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết bỏ phiếu bầu các chức danh theo quy định

ẢNH: NHẬT THỊNH

Danh sách lãnh đạo TP.HCM được bầu tại kỳ họp đầu tiên - Ảnh 4.

HĐND TP.HCM bầu hội thẩm nhân dân TAND TP.HCM và các tòa khu vực

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 4.

Trong giai đoạn mới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang lưu ý HĐND TP.HCM phải giữ vai trò định hình thể chế, quyết định nguồn lực và giám sát thực thi. HĐND và UBND TP.HCM cần phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau để mọi quyết sách đi nhanh vào cuộc sống và tạo được kết quả cụ thể

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 5.

"Chúng tôi mong rằng mỗi đại biểu sẽ gần dân, sát dân hơn, nói đúng tiếng nói của dân và theo đuổi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân", Bí thư Trần Lưu Quang gửi gắm

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 6.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị HĐND TP.HCM cụ thể hóa các cơ chế đặc thù, đổi mới hoạt động giám sát, quan tâm các chính sách an sinh xã hội, tăng cường gắn bó, kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 7.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bí thư Thành ủy TP.HCM trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND cho các phó bí thư Thành ủy TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 8.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND TP.HCM có 125 đại biểu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Danh sách lãnh đạo TP.HCM được bầu tại kỳ họp đầu tiên - Ảnh 5.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, thông qua chương trình hoạt động năm 2026 của HĐND TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 9.

Thường trực HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH - ĐỖ TRƯỜNG

- Ảnh 10.

ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH - SỸ ĐÔNG

Bí thư Trần Lưu Quang: 'Đại biểu HĐND TP.HCM phải nói đúng tiếng nói của dân'

Bí thư Trần Lưu Quang: 'Đại biểu HĐND TP.HCM phải nói đúng tiếng nói của dân'

"Chúng tôi mong rằng mỗi đại biểu gần dân, sát dân hơn, nói đúng tiếng nói của dân và theo đuổi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân", Bí thư Thành ủy TP.HCM gửi gắm.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận