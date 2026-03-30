Danh sách lãnh đạo TP.HCM được bầu tại kỳ họp đầu tiên

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, UBND TP.HCM có 7 phó chủ tịch gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, ông Trần Văn Bảy, ông Nguyễn Công Vinh. Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM cũng bầu 17 ủy viên UBND là người đứng đầu lực lượng quân sự, công an và sở ngành