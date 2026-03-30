Danh sách lãnh đạo TP.HCM được bầu tại kỳ họp đầu tiên

Trưa 30.3, kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 kết thúc sau một buổi làm việc, hoàn thành các nội dung đề ra, đặc biệt là bầu lãnh đạo chủ chốt của bộ máy chính quyền.
Kỳ họp thứ nhất của HĐND TP.HCM tổ chức tại Hội trường TP.HCM, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa
Ông Võ Văn Minh, được bầu làm Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ông Võ Văn Minh 54 tuổi, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, trình độ thạc sĩ kinh tế, kỹ sư điện, cử nhân luật, cử nhân chính trị
Nhân sự lãnh đạo HĐND TP.HCM còn 4 phó chủ tịch: ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Huỳnh Thanh Nhân và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng. 4 trưởng ban chuyên trách của HĐND TP.HCM gồm: ông Nguyễn Công Danh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng ban Pháp chế; ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; ông Hoàng Tùng, Trưởng ban Đô thị
Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, trình độ thạc sĩ địa chất học, cử nhân địa chất, cao cấp lý luận chính trị
Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, UBND TP.HCM có 7 phó chủ tịch gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, ông Trần Văn Bảy, ông Nguyễn Công Vinh. Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM cũng bầu 17 ủy viên UBND là người đứng đầu lực lượng quân sự, công an và sở ngành
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết bỏ phiếu bầu các chức danh theo quy định
HĐND TP.HCM bầu hội thẩm nhân dân TAND TP.HCM và các tòa khu vực
Trong giai đoạn mới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang lưu ý HĐND TP.HCM phải giữ vai trò định hình thể chế, quyết định nguồn lực và giám sát thực thi. HĐND và UBND TP.HCM cần phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau để mọi quyết sách đi nhanh vào cuộc sống và tạo được kết quả cụ thể
"Chúng tôi mong rằng mỗi đại biểu sẽ gần dân, sát dân hơn, nói đúng tiếng nói của dân và theo đuổi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân", Bí thư Trần Lưu Quang gửi gắm
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị HĐND TP.HCM cụ thể hóa các cơ chế đặc thù, đổi mới hoạt động giám sát, quan tâm các chính sách an sinh xã hội, tăng cường gắn bó, kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bí thư Thành ủy TP.HCM trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND cho các phó bí thư Thành ủy TP.HCM
Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND TP.HCM có 125 đại biểu
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, thông qua chương trình hoạt động năm 2026 của HĐND TP.HCM
Thường trực HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031
