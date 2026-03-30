Phát huy tinh thần đổi mới, thực chất, hiệu quả từ Quốc hội đến HĐND

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức phụ trách bầu cử, lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể cử tri TP.HCM đã nỗ lực, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, ông Nguyễn Đức Hải đề nghị HĐND TP.HCM tập trung, phát huy đầy đủ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định kịp thời, đúng đắn các vấn đề quan trọng; thể chế hóa hiệu quả các chủ trương của Trung ương, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98, 260 và 222 của Quốc hội, chuyển hóa thành các nghị quyết cụ thể, khả thi, tạo chuyển biến thực chất trong tháo gỡ điểm nghẽn phát triển.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch Quốc hội phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Chủ động đánh giá, tổng kết việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu xây dựng luật Đô thị đặc biệt trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Rà soát, điều chỉnh phù hợp các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và các chương trình đột phá, bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, gắn kết chặt chẽ với các định hướng phát triển chung của thành phố và vùng Đông Nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía nam cũng như khu vực Đông Nam Á, châu Á và toàn cầu.

Trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ông Nguyễn Đức Hải đề nghị cần bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong quản trị; không để xảy ra khoảng trống trách nhiệm hoặc chồng chéo thẩm quyền; đồng thời, đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân và các cơ quan, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng và liên thông cơ sở dữ liệu với Quốc hội, các cơ quan của UBND, tăng cường tương tác với cử tri, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả điều hành.

Các đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Đức Hải đề nghị phải quyết định và giám sát các chính sách phát triển kinh tế theo hướng đổi mới mô hình tăng trưởng; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức; từng bước khẳng định vị thế trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Hoàn thiện các chính sách trọng tâm

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Hải đề nghị HĐND TP.HCM ưu tiên quyết nghị các cơ chế, chính sách phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy các dự án giao thông chiến lược, tăng cường liên kết vùng, phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh; đồng thời, nâng cao hiệu quả giám sát việc triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh HĐND TP.HCM cần: "Tập trung hoàn thiện các chính sách trọng tâm về quy hoạch, quản lý đất đai, tài chính - ngân sách, đầu tư công, thu hút nhà đầu tư chiến lược; phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development - mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) và tổ chức không gian phát triển mới, gắn với mục tiêu phát triển trung và dài hạn".

Đồng thời, ông Nguyễn Đức Hải đề nghị HĐND TP.HCM cần chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đối với khu thương mại tự do; bảo đảm môi trường đầu tư cạnh tranh quốc tế đi đôi với yêu cầu quản lý nhà nước; khai thác hiệu quả các cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính để phát triển hạ tầng then chốt.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch Quốc hội trao quyết nghị xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Bảo đảm sự liên kết chặt chẽ giữa Khu thương mại tự do với Trung tâm tài chính quốc tế và các khu chức năng khác, tạo lợi thế cạnh tranh tổng hợp; trong đó, Trung tâm tài chính quốc tế phải trở thành bước đột phá để thu hút các dòng vốn quốc tế, giảm dần phụ thuộc vào nguồn lực ngân sách…

Về hoạt động giám sát của HĐND, ông Hải đề nghị đổi mới theo hướng giám sát đến cùng kết quả; tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, những vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, ông Hải đề nghị thực hiện hiệu quả và phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Đẩy mạnh bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; giải quyết căn cơ các vấn đề đô thị như nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, rác thải, ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông; hướng tới xây dựng thành phố xanh, sạch, đáng sống.

Phát huy dân chủ, tăng cường gắn bó với nhân dân; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng thực chất; kịp thời giải quyết kiến nghị, củng cố niềm tin của nhân dân…