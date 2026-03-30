Thời sự

Lãnh đạo Quốc hội, Thành ủy TP.HCM dự kỳ họp HĐND TP.HCM đầu tiên

Sỹ Đông - Đỗ Trường
30/03/2026 08:26 GMT+7

Đến dự kỳ họp đầu tiên của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 có Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Sáng 30.3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Nội dung trọng tâm của kỳ họp này là bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch Quốc hội.

Lãnh đạo Quốc hội, Thành ủy TP.HCM dự kỳ họp HĐND TP.HCM đầu tiên - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (thứ 3 từ phải qua) dự kỳ họp đầu tiên của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

Lãnh đạo TP.HCM dự có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khép lại trong một bối cảnh rất đặc biệt với nhiều biến động lớn, diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường.

TP.HCM đã phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có, nhất là hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, những tác động bất lợi từ suy giảm kinh tế toàn cầu, áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng đô thị, môi trường, an sinh xã hội và yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập, cạnh tranh phát triển.

Trong bối cảnh đó, TP.HCM tập trung triển khai chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng hiệu lực, hiệu quả; từng bước rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo Quốc hội, Thành ủy TP.HCM dự kỳ họp HĐND TP.HCM đầu tiên - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu khai mạc kỳ họp

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Võ Văn Minh cho hay TP.HCM đứng trước những thời cơ hội mới, vận hội mới, cũng là những yêu cầu mới, thách thức mới, đồng thời nhìn nhận trách nhiệm của HĐND TP.HCM khóa XI rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. HĐND TP.HCM phải thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; là trung tâm của sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố.

“Mỗi đại biểu cần phát huy cao nhất bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức sâu sắc về trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chủ động nghiên cứu, sâu sát thực tiễn, đóng góp thiết thực vào việc ban hành các nghị quyết có chất lượng, khả thi”, Chủ tịch HĐND TP.HCM gửi gắm.

Về công tác nhân sự, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định tổ chức bộ máy chính quyền địa phương của TP.HCM trong nhiệm kỳ mới. Đây là những quyết định có ảnh hưởng trực tiếp đối với hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố trong cả nhiệm kỳ.

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, khách quan, công tâm, bảo đảm việc xem xét, quyết định đúng quy định, chặt chẽ, thận trọng, lựa chọn được đội ngũ cán bộ thực sự tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung.

Lãnh đạo Quốc hội, Thành ủy TP.HCM dự kỳ họp HĐND TP.HCM đầu tiên - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (đầu tiên từ phải qua) cùng các lãnh đạo Thành ủy TP.HCM dự kỳ họp

Lãnh đạo Quốc hội, Thành ủy TP.HCM dự kỳ họp HĐND TP.HCM đầu tiên - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu

Lãnh đạo Quốc hội, Thành ủy TP.HCM dự kỳ họp HĐND TP.HCM đầu tiên - Ảnh 5.

Đại biểu HĐND TP.HCM dự kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo chương trình, các đại biểu sẽ nghe Ủy ban Bầu cử TP.HCM báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố; trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND TP.HCM.

Tại kỳ họp đầu tiên, các đại biểu sẽ bầu chủ tịch, các phó chủ tịch và lãnh đạo các ban chuyên trách của HĐND TP.HCM; bầu chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên UBND TP.HCM; bầu hội thẩm nhân dân của TAND TP.HCM và TAND các khu vực.

Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt được xem là bước quan trọng nhằm hoàn thiện bộ máy chính quyền TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm sự vận hành liên tục, hiệu quả của hệ thống chính trị địa phương.

TP.HCM xác nhận tư cách 125 đại biểu HĐND, sáng mai bầu Chủ tịch HĐND và UBND

