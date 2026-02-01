Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lãnh đạo TP.HCM trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại đặc khu Côn Đảo

Đỗ Trường
Đỗ Trường
01/02/2026 18:36 GMT+7

Chiều 1.2, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM đã đến đặc khu Côn Đảo trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên 86 tuổi.

Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Quyền (86 tuổi) được Đảng ủy đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) tổ chức tại nhà riêng của ông Quyền. Tham dự có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư đặc khu Côn Đảo cùng đại diện chi bộ khu phố 7, đặc khu Côn Đảo…

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại đặc khu Côn Đảo - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh gắn Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Quyền

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Quyền sinh năm 1940, quê quán ở xã Bích Hào (Nghệ An), vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 14.12.1965, công tác tại Ngân hàng Nhà nước huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cũ (nay là xã Bích Hào, Nghệ An) từ năm 1963.

Trải qua nhiều vị trí công tác tại Nghệ An, năm 1993, ông Nguyễn Văn Quyền nghỉ hưu theo chế độ và đến năm 2002, ông chuyển đến đặc khu Côn Đảo sinh sống, đồng thời chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ khu phố 7 thuộc Đảng bộ đặc khu Côn Đảo.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại đặc khu Côn Đảo - Ảnh 2.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo chúc mừng ông Nguyễn Văn Quyền

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát biểu tại lễ trao huy hiệu, ông Nguyễn Văn Quyền cho biết: "Tôi rất xúc động và tự hào khi được các vị lãnh đạo đến tận nhà để trao Huy hiệu Đảng. Cứ mỗi 5 năm lại được gắn lên ngực thêm 1 huy hiệu. Mỗi lần như vậy, tôi lại tự nhắc nhở bản thân mình phải mẫu mực, phải cố gắng giáo dục con cháu về tư tưởng, đạo đức và lối sống trong sạch…".

Dịp này, ông Võ Văn Minh đã thông báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của ông Nguyễn Văn Quyền cho tổ chức đảng ở địa phương.

Tin liên quan

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng đến 30 đảng viên

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng đến 30 đảng viên

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đã trao Huy hiệu Đảng đến 30 đảng viên của Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM nhân dịp Quốc khánh 2.9.

Phó bí thư Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng cho nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận nhận Huy hiệu Đảng

Khám phá thêm chủ đề

Huy hiệu Thành ủy TP.HCM Côn Đảo trao huy hiệu đảng ông Võ Văn Minh Thành Ủy TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận