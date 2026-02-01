Lãnh đạo TP.HCM trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại đặc khu Côn Đảo

Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Quyền (86 tuổi) được Đảng ủy đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) tổ chức tại nhà riêng của ông Quyền. Tham dự có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư đặc khu Côn Đảo cùng đại diện chi bộ khu phố 7, đặc khu Côn Đảo…

Ông Võ Văn Minh gắn Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Quyền ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Quyền sinh năm 1940, quê quán ở xã Bích Hào (Nghệ An), vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 14.12.1965, công tác tại Ngân hàng Nhà nước huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cũ (nay là xã Bích Hào, Nghệ An) từ năm 1963.

Trải qua nhiều vị trí công tác tại Nghệ An, năm 1993, ông Nguyễn Văn Quyền nghỉ hưu theo chế độ và đến năm 2002, ông chuyển đến đặc khu Côn Đảo sinh sống, đồng thời chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ khu phố 7 thuộc Đảng bộ đặc khu Côn Đảo.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo chúc mừng ông Nguyễn Văn Quyền ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát biểu tại lễ trao huy hiệu, ông Nguyễn Văn Quyền cho biết: "Tôi rất xúc động và tự hào khi được các vị lãnh đạo đến tận nhà để trao Huy hiệu Đảng. Cứ mỗi 5 năm lại được gắn lên ngực thêm 1 huy hiệu. Mỗi lần như vậy, tôi lại tự nhắc nhở bản thân mình phải mẫu mực, phải cố gắng giáo dục con cháu về tư tưởng, đạo đức và lối sống trong sạch…".

Dịp này, ông Võ Văn Minh đã thông báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của ông Nguyễn Văn Quyền cho tổ chức đảng ở địa phương.