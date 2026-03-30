Sáng 30.3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó giám đốc Sở Tài chính giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, 52 tuổi, quê tỉnh Hải Dương (nay là TP.Hải Phòng), trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân tài chính - kế toán, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thảnh có thời gian dài công tác ở TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), từng giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định cho ông Hoàng Vũ Thảnh làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ tháng 2.2025, ông Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi sáp nhập, ông làm Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM từ ngày tháng 7.2025. Đến giữa tháng 11.2025, ông Thảnh được giao quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM. Hiện ông Thảnh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đánh giá tân Giám đốc Sở Tài chính có quá trình công tác qua nhiều vị trí, thể hiện được năng lực, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị ông Thảnh giữ gìn đoàn kết nội bộ, tham mưu cho UBND TP.HCM thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP.HCM và Đảng bộ UBND TP.HCM.

Tân Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh cam kết sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức, tác phong lề lối làm việc. Ông sẽ cùng tập thể Đảng ủy, ban giám đốc Sở Tài chính đoàn kết, thống nhất đồng lòng, tham mưu UBND TP.HCM các nội dung chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Giám đốc Sở Tài chính cũng cho biết sẽ phối hợp các sở ngành tiếp tục nghiên cứu những cơ chế, chính sách phù hợp với tính chất của một đô thị đặc biệt.