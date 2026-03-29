Thời sự

TP.HCM xác nhận tư cách 125 đại biểu HĐND, sáng mai bầu Chủ tịch HĐND và UBND

Sỹ Đông
29/03/2026 11:51 GMT+7

Ủy ban Bầu cử TP.HCM xác nhận 125 người trúng cử đủ tư cách đại biểu, làm cơ sở để HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Ủy ban Bầu cử TP.HCM vừa ban hành nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu theo quy định của pháp luật.

Việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND là thủ tục pháp lý quan trọng theo luật định, làm cơ sở để các đại biểu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong khóa mới.

Theo chương trình làm việc, sáng mai (30.3), HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ nhất (nhiệm kỳ 2026 - 2031) để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố.

Các đại biểu sẽ nghe Ủy ban Bầu cử TP.HCM báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố; trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND TP.HCM. Dự kiến, lãnh đạo Quốc hội và Thành ủy TP.HCM sẽ phát biểu chỉ đạo, định hướng cho hoạt động HĐND TP.HCM nhiệm kỳ mới.

Xác nhận tư cách 125 đại biểu, bầu Chủ tịch HĐND TP.HCM và UBND TP.HCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo HĐND TP.HCM khóa X điều hành kỳ họp chuyên đề hồi tháng 2.2026

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại kỳ họp đầu tiên, các đại biểu sẽ bầu chủ tịch, các phó chủ tịch và lãnh đạo các ban chuyên trách của HĐND TP.HCM. Lãnh đạo HĐND TP.HCM hiện nay gồm Chủ tịch Võ Văn Minh cùng 4 Phó chủ tịch: ông Nguyễn Văn Thọ (thường trực), ông Huỳnh Thanh Nhân, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng và ông Nguyễn Văn Dũng.

Tiếp đó, HĐND TP.HCM sẽ bầu chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên UBND TP.HCM, bầu hội thẩm nhân dân của TAND TP.HCM.

Lãnh đạo UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 8 Phó chủ tịch: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Nguyễn Công Vinh và ông Trần Văn Bảy.

Việc kiện toàn các chức danh chủ chốt được xem là bước quan trọng nhằm hoàn thiện bộ máy chính quyền TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm sự vận hành liên tục, hiệu quả của hệ thống chính trị địa phương.

Theo kế hoạch, bộ máy chính quyền TP.HCM nhiệm kỳ mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.4, ngay sau khi hoàn tất các quy trình theo luật định.

