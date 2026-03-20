Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công bố danh sách 125 đại biểu trúng cử HĐND TP.Hà Nội

Nguyễn Trường
20/03/2026 11:11 GMT+7

Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội đã công bố danh sách 125 đại biểu trúng cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 20.3, Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội phát đi thông tin về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.Hà Nội các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo thống kê, Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 32 đại biểu từ 54 người ứng cử. Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố, toàn thành phố có 31 đơn vị bầu cử, bầu 125 đại biểu từ 205 người ứng cử.

Ở cấp xã, phường, có 831 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, bầu 3.164 đại biểu từ 5.226 người ứng cử.

Toàn thành phố tổ chức 4.098 khu vực bỏ phiếu với 6.016.812 cử tri trong danh sách. Trong ngày bầu cử (15.3), đông đảo cử tri đã tích cực đến các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin đối với cuộc bầu cử.

Tính đến 22 giờ ngày 15.3, số cử tri đi bầu toàn thành phố đạt tỷ lệ 99,54%. Nhiều địa phương đạt 100% cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu, tiêu biểu như các phường: Đống Đa, Lĩnh Nam và các xã Chuyên Mỹ, Minh Châu, Hồng Sơn, Quảng Oai, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Phúc Thọ, Hát Môn, Yên Xuân, Hưng Đạo, Dương Hòa, Đan Phượng, Liên Minh.

Toàn thành phố có 2.669 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội, trong suốt quá trình diễn ra ngày bầu cử, nhân dân thủ đô phấn khởi, tích cực tham gia bỏ phiếu, dư luận nhân dân đối với cuộc bầu cử và các ứng cử viên tốt, đồng thuận cao…

Hôm nay (15.3), gần 79 triệu cử tri trên cả nước bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội đại biểu HĐND TP.Hà Nội Trúng cử danh sách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận