Công bố danh sách 125 đại biểu trúng cử HĐND TP.Hà Nội

Ngày 20.3, Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội phát đi thông tin về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.Hà Nội các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội

Theo thống kê, Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 32 đại biểu từ 54 người ứng cử. Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố, toàn thành phố có 31 đơn vị bầu cử, bầu 125 đại biểu từ 205 người ứng cử.

Ở cấp xã, phường, có 831 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, bầu 3.164 đại biểu từ 5.226 người ứng cử.

Toàn thành phố tổ chức 4.098 khu vực bỏ phiếu với 6.016.812 cử tri trong danh sách. Trong ngày bầu cử (15.3), đông đảo cử tri đã tích cực đến các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin đối với cuộc bầu cử.

Tính đến 22 giờ ngày 15.3, số cử tri đi bầu toàn thành phố đạt tỷ lệ 99,54%. Nhiều địa phương đạt 100% cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu, tiêu biểu như các phường: Đống Đa, Lĩnh Nam và các xã Chuyên Mỹ, Minh Châu, Hồng Sơn, Quảng Oai, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Phúc Thọ, Hát Môn, Yên Xuân, Hưng Đạo, Dương Hòa, Đan Phượng, Liên Minh.

Toàn thành phố có 2.669 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử TP.Hà Nội, trong suốt quá trình diễn ra ngày bầu cử, nhân dân thủ đô phấn khởi, tích cực tham gia bỏ phiếu, dư luận nhân dân đối với cuộc bầu cử và các ứng cử viên tốt, đồng thuận cao…