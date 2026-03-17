Cuộc bầu cử đột phá về số hóa

Thứ nhất, khai thác mạnh mẽ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID). Trả lời Thanh Niên, bà Tạ Thị Yên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết các cơ quan phụ trách bầu cử đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội, Tập đoàn Viettel, Bộ Công an cùng các cơ quan hữu quan để kết nối và đối chiếu dữ liệu giữa danh sách cử tri, hồ sơ ứng cử viên với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bằng cách sử dụng mã định danh cá nhân, hệ thống có thể tự động rà soát, chuẩn hóa các thông tin về họ tên, ngày sinh, nơi thường trú và tình trạng cư trú.

Danh sách cử tri được đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp loại bỏ các trường hợp trùng lặp hoặc sai sót thông tin, đặc biệt là với nhóm cử tri tạm trú, vãng lai hoặc lao động tại các khu công nghiệp.

Thứ hai là hệ thống hóa dữ liệu hiệu quả, kết hợp Trung tâm điều hành số. Trong đó, phần mềm quản lý thông tin bầu cử được tổ chức huấn luyện từ giữa tháng 1 đã giúp quản lý danh sách ứng cử viên, cập nhật tiến độ và tổng hợp kết quả nhanh chóng, giảm thiểu sai sót thủ công so với các kỳ trước. Song song, Trung tâm điều hành Quốc hội số là hệ thống điều hành tập trung cho phép theo dõi tiến độ bầu cử theo thời gian thực (real-time). Trong ngày bầu cử, lãnh đạo Hội đồng Bầu cử quốc gia có thể quan sát biểu đồ biến động tỷ lệ cử tri đi bầu của từng địa phương, thậm chí chi tiết đến cấp xã thông qua hệ thống bản đồ số.

Những đổi mới trên nền tảng số thực tế đã giúp giảm tải công việc, rút ngắn thời gian chuẩn bị hiệu quả hơn. Cụ thể, ngày bầu cử lần này được tổ chức sớm hơn khoảng 2 tháng so với những lần bầu cử trước. Cũng nhờ đó, kết quả bầu cử dự kiến được công bố chậm nhất là ngày 25.3 tới. Và đúng nửa tháng sau đó, ngày 6.4, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI dự kiến chính thức khai mạc. Nếu ở các nhiệm kỳ trước, VN mất gần 2 tháng từ khi có kết quả bầu cử mới bước vào kỳ họp đầu tiên, thì nay thời gian này chỉ còn 15 ngày.

Thứ ba là các đổi mới trong công tác tuyên truyền và vận động. Lần bầu cử này, các đơn vị bầu cử đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và mã QR để đưa thông tin đến gần cử tri hơn. Cụ thể, bằng việc khai thác AI, các trợ lý ảo (Chatbot) được tích hợp trên các cổng thông tin giúp tự động giải đáp thắc mắc của người dân về luật bầu cử, quy trình bỏ phiếu và cách thức ghi phiếu đúng quy định. Song song đó, thay vì phải đứng đọc bảng niêm yết giấy truyền thống, cử tri có thể sử dụng điện thoại di động thông minh quét mã QR tại các điểm bầu cử để xem nhanh danh sách trích ngang, chương trình hành động của các ứng cử viên.

Với những gì đã diễn ra trong thực tế, kỳ bầu cử vừa qua là một cuộc đột phá ấn tượng về chuyển đổi số trong quản trị quốc gia. Từ đột phá này, chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những đột phá hơn để nâng cao chất lượng quản trị công, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.