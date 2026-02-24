Nơi ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM của 4 phó bí thư Thành ủy

Trong danh sách 208 người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa được công bố có nhiều ứng cử viên đang giữ trọng trách tại các cơ quan của Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM và các sở ngành.

Theo đó, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM có 4 người ứng cử gồm ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Riêng ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM ở đơn vị bầu cử số 17 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ở khối HĐND TP.HCM, các phó chủ tịch HĐND TP.HCM đương nhiệm gồm ông Nguyễn Văn Thọ, ông Huỳnh Thanh Nhân, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng và ông Nguyễn Văn Dũng tiếp tục ứng cử khóa tới.

Ở khối UBND TP.HCM, ngoài Chủ tịch Nguyễn Văn Được còn có 2 Phó chủ tịch UBND TP.HCM ứng cử gồm ông Nguyễn Lộc Hà và bà Trần Thị Diệu Thúy.

Bên cạnh đó, nhiều giám đốc sở ngành, trưởng các ban Đảng trực thuộc Thành ủy TP.HCM và ban chuyên trách của HĐND TP.HCM cũng ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ tới.

Cử tri bỏ phiếu bầu 125 đại biểu HĐND TP.HCM

Dự kiến ngày 15.3, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu chọn 125 đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 từ danh sách 208 ứng cử viên.

Danh sách lãnh đạo TP.HCM, người đứng đầu các sở ngành ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa tới (xếp theo thứ tự đơn vị bầu cử) như sau.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM ứng cử ở đơn vị số 1, gồm các phường Thủ Dầu Một, Thuận Giao và Thuận An.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM ứng cử ở đơn vị bầu cử số 36 ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM ứng cử ở đơn vị bầu cử số 2, gồm các phường Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi và Phú An. Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM ứng cử ở đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường Lái Thiêu, An Phú và Bình Hòa.

Ở đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức có Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân và Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Võ Hoàng Ngân ứng cử.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM ứng cử ở đơn vị bầu cử số 11 gồm các phường Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành và các xã Long Sơn, Châu Đức, Châu Pha.

Ứng cử ở đơn vị số 12 có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM Dương Trọng Hiếu và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM Nguyễn Công Danh. Đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã Ngãi Giao, Hồ Tràm, Xuân Sơn, Bình Giã, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp và Bình Châu.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng ứng cử ở đơn vị bầu cử số 15, gồm các phường Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng và Vườn Lài.

Ông Phạm Hồng Sơn, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM ứng cử ở đơn vị bầu cử số 16, gồm các phường Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất và Tân Sơn Hòa.

Ở đơn vị bầu cử số 17 có Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Bí thư Thành đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải ứng cử. Đơn vị số 17 gồm các phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên và Bình Phú.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM ứng cử ở đơn vị bầu cử số 2 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM ứng cử ở đơn vị bầu cử số 24, gồm các phường Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa và Tân Phú.

Đối với giám đốc sở, ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM ứng cử ở đơn vị bầu cử số 26, gồm các phường Bình Lợi Trung, Bình Thạnh và Gia Định. Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo ứng cử ở đơn vị bầu cử số 28, gồm các phường An Nhơn, Gò Vấp và Hạnh Thông.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch ứng cử ở đơn vị bầu cử số 29, gồm các phường Trung Mỹ Tây và Đông Hưng Thuận. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM ứng cử ở đơn vị bầu cử số 30, gồm các phường An Phú Đông, Thới An và Tân Thới Hiệp.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ứng cử ở đơn vị bầu cử số 31, gồm phường Tân Tạo và phường Bình Trị Đông.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM ứng cử ở đơn vị bầu cử số 34, gồm các phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình và Long Phước.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM ứng cử ở đơn vị bầu cử số 40 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ở đơn vị bầu cử số 36 (các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm) có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Trần Văn Tuấn ứng cử.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền và Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM Phạm Quỳnh Anh cùng ứng cử ở đơn vị bầu cử số 38, gồm các xã An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội và Củ Chi.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM ứng cử ở đơn vị bầu cử số 40, gồm các xã Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh và Hưng Long. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương ứng cử ở đơn vị bầu cử số 42, gồm phường Chánh Hưng và phường Phú Định.