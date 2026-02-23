Ủy ban bầu cử đại biểu quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử TP.HCM) vừa ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu cử.
Theo đó, Ủy ban Bầu cử TP.HCM công bố danh sách 208 người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 42 đơn vị bầu cử của TP.HCM để bầu 125 đại biểu HĐND thành phố khóa XI.
HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu; Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan có liên quan và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành (14.2.2026).
Danh sách 208 người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem tại đây.
Bình luận (0)