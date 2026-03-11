Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trên nền tảng các kết quả đạt được trong thời gian qua, công ty tiếp tục mở rộng việc ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và độ tin cậy vận hành các tổ máy.

Kỹ sư vận hành theo dõi các thông số vận hành tổ máy tại Phòng điều khiển trung tâm

Phong trào nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ. Trong năm 2025, toàn công ty ghi nhận 59 sáng kiến cấp công ty và 21 sáng kiến được công nhận cấp tổng công ty, hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, 12 sáng kiến, giải pháp được tổng công ty công nhận làm lợi trên 100 triệu đồng mỗi năm, nhiều sáng kiến được áp dụng trực tiếp trong vận hành và bảo dưỡng sửa chữa, góp phần nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành của các tổ máy.

Phần mềm quản lý số liệu, phân tích thí nghiệm hóa do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát triển góp phần nâng cao hiệu quả quản lý kỹ thuật

Đáng chú ý, sáng kiến phần mềm quản lý thí nghiệm hóa do công ty chủ động nghiên cứu và phát triển đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam công nhận cấp tập đoàn. Phần mềm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát và khai thác dữ liệu thí nghiệm, giúp công tác quản lý thí nghiệm hóa tại nhà máy được thực hiện khoa học, giảm thiểu sai sót và thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, công ty cũng chủ động phát triển và đưa vào vận hành nhiều phần mềm phục vụ công tác quản trị và sản xuất như phần mềm điều độ tàu than giai đoạn 2, phần mềm quản lý công việc, phần mềm chấm công trên điện thoại, phần mềm tính toán cân bằng động thiết bị quay tại công trường. Các giải pháp này giúp tối ưu quy trình quản lý, tăng tính minh bạch dữ liệu và hỗ trợ hiệu quả cho công tác điều hành sản xuất.

Trong quá trình chuyển đổi số, công ty cũng từng bước ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động chuyên môn. Tiêu biểu như ứng dụng AI NotebookLM trong quản lý và khai thác tài liệu kỹ thuật, hay ứng dụng Copilot hỗ trợ biên soạn đề thi trong công tác đào tạo, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý thông tin và hỗ trợ công việc cho người lao động.

Song song với việc triển khai các giải pháp công nghệ, công ty tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ theo kế hoạch. Hiện có 2 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã được giao và đang triển khai đúng tiến độ; đồng thời 2 nhiệm vụ mới đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký, tập trung vào các giải pháp phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất và quản lý kỹ thuật.

Người lao động Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tham gia khóa đào tạo về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số

Trong công tác quản trị nội bộ, nhiều giải pháp số tiếp tục được mở rộng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự và cải cách thủ tục hành chính. Từ ngày 5.3,cCông ty chính thức triển khai phê duyệt đăng ký nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ chế độ và nghỉ không lương trên phần mềm Quản lý lao động - tiền lương, cho phép người lao động thực hiện trực tiếp trên cổng thông tin nội bộ hoặc ứng dụng DHConnect trên điện thoại di động. Giải pháp này góp phần tăng tính minh bạch, thuận tiện và hiện đại hóa quy trình quản lý nhân sự trong toàn công ty.

Bám sát kế hoạch triển khai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của EVNGENCO1, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đang tích cực tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026 - 2027. Trong đó, đơn vị phối hợp xây dựng thư viện dữ liệu kỹ thuật số phục vụ vận hành và bảo dưỡng sửa chữa, chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đánh giá xu hướng vận hành và tình trạng thiết bị.

Khu vực cảng than Trung tâm Điện lực Duyên Hải, nơi đang từng bước ứng dụng các giải pháp số hóa trong quản lý, điều độ tàu than

Đặc biệt, công ty được giao chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ ứng dụng công nghệ quan trọng như xây dựng cơ sở dữ liệu đặc tính kỹ thuật tàu biển và ứng dụng AI trong số hóa công tác giám định khối lượng than tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải (phát triển phần mềm điều độ tàu than giai đoạn 3); đồng thời tiếp tục phát triển giải pháp phần mềm quản lý số liệu phân tích thí nghiệm hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý kỹ thuật tại nhà máy.

Cùng với đó, công ty nghiêm túc triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tổng công ty như tổ chức Ngày hội Ý tưởng, đào tạo AI và chuyển đổi số cho cán bộ công nhân viên, phát động phong trào "Bình dân học vụ số", xây dựng phần mềm hỗ trợ báo cáo tự động và đẩy mạnh áp dụng các giải pháp số hóa trong quản trị và sản xuất.

Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu vận hành mà còn tạo nền tảng quan trọng để Công ty Nhiệt điện Duyên Hải từng bước xây dựng mô hình nhà máy điện hiện đại, vận hành an toàn, hiệu quả và bền vững.