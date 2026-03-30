Bí thư Trần Lưu Quang: 'Đại biểu HĐND TP.HCM phải nói đúng tiếng nói của dân'

Sáng 30.3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Chúc mừng các đại biểu HĐND TP.HCM được cử tri tín nhiệm, Bí thư Trần Lưu Quang đánh giá kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của TP.HCM với những kỳ vọng lớn hơn.

Ông Quang cho biết TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội từ các chủ trương lớn của Trung ương, nhất là các cơ chế chính sách đặc thù. "Vấn đề quan trọng nhất lúc này là tổ chức thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", ông Quang nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu định hướng hoạt động của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong bối cảnh đó, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh HĐND TP.HCM phải thực sự là trung tâm của xây dựng thể chế và giám sát sự phát triển. Ông Quang đề nghị HĐND TP.HCM nâng cao chất lượng thể chế hóa, biến các chủ trương, đặc biệt các cơ chế đặc thù thành những nghị quyết có tính mở đường, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến rõ ràng.

Song song đó, HĐND TP.HCM phải tập trung quyết định những vấn đề quan trọng, nguồn lực không phân bổ dàn trải mà cần ưu tiên các công trình động lực, các công trình then chốt, mỗi quyết định phải gắn liền với hiệu quả cụ thể.

Đồng thời, hoạt động giám sát cần đổi mới theo hướng thực chất, có địa chỉ, phát hiện sớm những vướng mắc, cảnh báo kịp thời và theo đuổi đến cùng kết quả khắc phục.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý cần phát huy mối quan hệ giữa HĐND và UBND như 2 trụ cột của chính quyền thành phố, trong đó một trụ cột quyết định và giám sát, một trụ cột tổ chức thực hiện. Hai trụ cột này phải hoạt động nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau, để mọi quyết sách đi nhanh vào cuộc sống và tạo được kết quả cụ thể.

"Chúng tôi mong rằng mỗi đại biểu sẽ gần dân, sát dân hơn, nói đúng tiếng nói của dân và theo đuổi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân", Bí thư Trần Lưu Quang gửi gắm.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nhìn nhận thành phố muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải chuyển nhanh từ quyết tâm sang hành động, từ chủ trương sang kết quả cụ thể. Trong quá trình, HĐND TP.HCM giữ vai trò định hình thể chế, quyết định nguồn lực và giám sát thực thi.