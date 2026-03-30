Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng 30.3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 họp phiên thứ nhất bầu nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM đọc tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau đó, các đại biểu HĐND TP.HCM bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Được nhận 121/123 phiếu bầu, trở thành Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ mới.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu bỏ phiếu bầu 7 Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, ông Trần Văn Bảy, ông Nguyễn Công Vinh.

Thường trực UBND TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, quê Long An (nay là Tây Ninh), trình độ thạc sĩ địa chất học, cử nhân địa chất, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Được là cán bộ trưởng thành từ cơ sở trong lĩnh vực đất đai, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Long An như: Giám đốc Sở TN-MT tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy. Ông Được là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa XIII và XIV.

Ông Nguyễn Văn Được được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

Từ tháng 2.2025 đến nay, ông Nguyễn Văn Được giữ chức Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Trong hơn 1 năm trên cương vị người đứng đầu chính quyền TP.HCM, ông Được cùng tập thể UBND TP.HCM tập trung cho công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, ổn định tổ chức bộ máy.

Việc phân cấp, ủy quyền cho các sở chuyên ngành và UBND phường, xã, đặc khu được đẩy mạnh, giúp Thường trực UBND TP.HCM không phải dành quá nhiều thời gian giải quyết công việc mang tính sự vụ, lặp đi lặp lại.

Ông Được thường xuyên đi cơ sở, kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm gặp nhiều vướng mắc để đôn đốc, tháo gỡ, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Được kiểm tra dự án rạch Xuyên Tâm hồi tháng giữa tháng 3.2026

Song song đó, ông Nguyễn Văn Được cũng dành thời gian gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe góp ý của giới chuyên gia, nhà khoa học về những định hướng lớn phát triển TP.HCM, nhất là những lĩnh vực quy hoạch, chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc, cảng biển…

Cùng với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, năm 2025, kinh tế TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của cả nước với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,03%, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 800.000 tỉ đồng, vốn đầu tư nước ngoài thu hút đạt trên 8,1 tỉ USD, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 2 triệu tỉ đồng, xuất khẩu đạt khoảng 95,8 tỉ USD, tổng doanh thu du lịch đạt 260.000 tỉ đồng...