Rạch Xuyên Tâm vướng mặt bằng hơn 1.200 hộ, Chủ tịch TP.HCM ra tối hậu thư

Chiều 18.3, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các đơn vị đi khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại 4 dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Các dự án gồm cầu đường Nguyễn Khoái, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi, cầu đường Bình Tiên và cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

2 dự án bờ bắc kênh Đôi và rạch Xuyên Tâm ảnh hưởng gần 4.000 hộ dân sinh sống trên và ven kênh rạch. Riêng dự án rạch Xuyên Tâm đi qua 4 phường An Nhơn, phường Bình Lợi Trung, phường Gia Định và phường Bình Thạnh ảnh hưởng 2.190 trường hợp, trong đó 897 bị ảnh một phần và 1.293 trường hợp giải tỏa toàn phần.

Tổng mức đầu tư dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm khoảng 17.230 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường gần 14.000 tỉ đồng. Hiện nay chỉ phường An Nhơn bàn giao toàn bộ mặt bằng của 138 trường hợp thuộc diện thu hồi. 3 phường còn lại bồi thường còn chậm, với tổng số trường hợp chưa bàn giao lên đến 1.265 hộ.

Rạch Xuyên Tâm đoạn qua phường Bình Thạnh và Bình Lợi Trung ẢNH: SỸ ĐÔNG

Người dân được tái định cư bằng cách hình thức tự lo nơi ở mới, bố trí nhà ở xã hội, căn hộ chung cư hoặc nền tái định cư. Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, người dân bị giải tỏa được hưởng chính sách tạm cư.

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM, cho biết gói thầu xây lắp 3 còn 20 hộ chưa bàn giao, nếu có mặt bằng thì chủ đầu tư sẽ hoàn thành trong năm 2026. Đối với 2 gói thầu còn lại, 3 phường Gia Định, Bình Thạnh và Bình Lợi Trung cần bàn giao mặt bằng trước tháng 6.2026 để thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành vào năm 2028.

Bàn giao mặt bằng rạch Xuyên Tâm trong tháng 6.2026

Chỉ đạo tại công trường, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu 3 phường Bình Thạnh, Gia Định và Bình Lợi Trung tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Về chính sách tạm cư, ông Nguyễn Văn Được cho biết Nhà nước có thể bố trí chỗ ở tạm hoặc chi trả kinh phí để người dân tự lo nơi ở. Chính quyền địa phương và người dân phải thống nhất, cam kết rõ thời điểm chi trả và thời hạn bàn giao mặt bằng.

Ông nhấn mạnh, trường hợp chậm chi trả, lãnh đạo phường phải chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM. Ngược lại, nếu người dân đã nhận tiền nhưng không bàn giao mặt bằng đúng cam kết thì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm trong tháng 6.2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch TP.HCM cũng yêu cầu các phường tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ hiệu quả của các dự án chỉnh trang kênh rạch, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

"Phường đi vận động mang theo thước phim rạch Thị Nghè ngày xưa và nay thay đổi ra sao. Nếu để xập xệ, ảnh hưởng đến xã hội và chính người dân cư trú ở đó. Vận động phải giúp cho người dân hiểu được Nhà nước bỏ tiền đầu tư công trình, lấy dân làm trung tâm, phục vụ chủ yếu cho người dân và cộng đồng sinh sống dọc kênh", ông Được gợi mở.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng ra "tối hậu thư" yêu cầu trong tháng 6.2026 phải hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng, bởi nếu không quyết liệt thì không thể có mặt bằng để triển khai dự án đúng tiến độ.

Đối với các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, Chủ tịch TP.HCM giao các đơn vị kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh để xem xét, giải quyết. Chủ đầu tư có mặt bằng đến đâu phải tổ chức thi công ngay đến đó, nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.