TP.HCM: Nhiều hộ dân di dời phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm
Video Đời sống

TP.HCM: Nhiều hộ dân di dời phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Sầm Ánh - Chung Phát
27/01/2026 05:22 GMT+7

Những ngày qua, dọc rạch Xuyên Tâm, nhiều hộ dân đã bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án cải tạo rạch có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng.

Dọc theo hẻm 27 và hẻm 153 đường Điện Biên Phủ, P.Gia Định, TP.HCM, xen lẫn những căn nhà còn nguyên vẹn là nhiều ngôi nhà đã tháo dỡ, chỉ còn trơ lại nền móng và gạch vụn. Một số hộ dân đã nhận tiền bồi thường, chuyển đến nơi ở mới, nhường chỗ cho mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Đây là một trong những khu vực nằm trong phạm vi giải tỏa của dự án chỉnh trang dòng rạch dài gần 9 km, nối từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật. Tuyến rạch đi qua nhiều địa bàn đông dân cư, gồm phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ), phường Gia Định, phường Bình Thạnh và phường Bình Lợi Trung của quận Bình Thạnh trước đây.

TP.HCM: Nhiều hộ dân di dời phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm - Ảnh 1.

Một số hộ dân đã nhận tiền bồi thường, chuyển đến nơi ở mới, nhường chỗ cho mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

ẢNH: SẦM ÁNH

Giữa những căn nhà đã tháo dỡ và những hộ dân còn chờ ngày di dời, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đang từng bước hình thành, mang theo kỳ vọng về một diện mạo đô thị mới, nhưng cũng đặt ra bài toán cần sớm tháo gỡ để hài hòa lợi ích giữa chỉnh trang thành phố và ổn định cuộc sống người dân.

TP.HCM: Nhiều hộ dân di dời phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm - Ảnh 2.

Giữa những căn nhà đã tháo dỡ và những hộ dân còn chờ ngày di dời, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đang từng bước hình thành

ẢNH: CHUNG PHÁT

Theo quy hoạch, rạch Xuyên Tâm sẽ được nạo vét sâu khoảng 3,5 mét, mở rộng mặt cắt ngang từ 20 đến 30 mét. Dọc hai bên rạch là hệ thống hạ tầng đồng bộ, gồm đường giao thông hai làn xe mỗi bên, vỉa hè, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng và hệ thống thu gom nước thải, nước mưa tách biệt, nhằm cải thiện môi trường và giảm ngập cho khu vực.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng, trong đó phần lớn kinh phí dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, với hơn 2.230 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng.

TP.HCM: Nhiều hộ dân di dời phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm - Ảnh 3.

Theo quy hoạch, rạch Xuyên Tâm sẽ được nạo vét sâu khoảng 3,5 mét, mở rộng mặt cắt ngang từ 20 đến 30 mét

ẢNH: SẦM ÁNH

Người dân kỳ vọng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, xem xét từng trường hợp cụ thể nhằm sớm tháo gỡ vướng mắc. Khi phương án bồi thường, hỗ trợ được giải quyết thỏa đáng, người dân sẵn sàng bàn giao mặt bằng để dự án triển khai đồng bộ.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân TPHCM.

