Thời sự

TP.HCM chỉ đạo khẩn về dự án rạch Xuyên Tâm 17.200 tỉ đồng

Sỹ Đông
09/01/2026 10:56 GMT+7

Trước tình trạng chậm bàn giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm, TP.HCM yêu cầu khẩn trương sửa chữa và bổ sung nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội nhằm bảo đảm tiến độ.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Theo thông báo, UBND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của UBND các phường, ban bồi thường giải phóng mặt bằng cùng các sở, ngành trong quá trình phối hợp triển khai dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng đúng tiến độ trong tháng 11.2025 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Nguyên nhân được chỉ rõ là nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội chưa được bàn giao kịp thời, khiến người dân thuộc diện di dời chưa thể bố trí chỗ ở ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giải phóng mặt bằng.

TP.HCM chỉ đạo khẩn về dự án rạch Xuyên Tâm 17.200 tỉ đồng- Ảnh 1.

Dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh, TP.HCM) được xây dựng để tái định cư cho các hộ dân ven rạch Xuyên Tâm

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Để kịp thời khắc phục các tồn tại, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung rà soát, xác định rõ nguyên nhân các điểm nghẽn, đồng thời khẩn trương triển khai các nhiệm vụ.

Cụ thể, Sở Xây dựng được giao hoàn thành công tác sửa chữa các căn hộ chung cư phục vụ tái định cư trước ngày 30.3 để sớm bàn giao cho người dân. Đồng thời, Sở Xây dựng phải rà soát toàn bộ quỹ nhà tái định cư hiện có trên địa bàn TP.HCM, làm cơ sở hoạch định chính sách bố trí tái định cư cho các dự án trong thời gian tới, báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 15.1.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện; chủ động hướng dẫn các địa phương triển khai việc tạm cư cho các hộ dân chờ bố trí tái định cư và nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp quy định và yêu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh) nhằm sớm hình thành quỹ nhà tái định cư phục vụ dự án rạch Xuyên Tâm.

Dự án rạch Xuyên Tâm là một trong những công trình trọng điểm về chỉnh trang đô thị và môi trường của TP.HCM với tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỉ đồng từ ngân sách, thực hiện giai đoạn 2023 - 2028.

Tuyến rạch dài gần 8,9 km, đi qua địa bàn các phường Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung và An Nhơn, gồm một tuyến chính dài gần 6,7 km và ba nhánh hơn 2,2 km. Hơn 2.200 hộ dân dọc tuyến kênh này bị ảnh hướng khi triển khai dự án.

