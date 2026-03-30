Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM sẽ đề xuất cơ chế đặc biệt, khơi thông nguồn lực

Ngày 30.3, tại kỳ họp đầu tiên của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thường trực UBND TP.HCM và các ủy viên UBND TP.HCM ra mắt. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giai đoạn thành phố phải bứt phá, tăng tốc và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Bối cảnh mới đòi hỏi bộ máy chính quyền phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì quyền lợi chung, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: NHẬT THỊNH

Thay mặt Thường trực UBND và các Ủy viên UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được cam kết tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ và xây dựng chính quyền đoàn kết, đồng lòng.

UBND TP.HCM sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất kỷ cương sáng tạo, hành động, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, xây dựng bộ máy hành chính, kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ.

Chính quyền thành phố tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù cũng như đề xuất cơ chế đặc biệt cho thành phố để khơi thông mọi nguồn lực.

Đồng thời, thành phố thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.

Tập thể UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong công tác điều hành, UBND TP.HCM chuyển đổi mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị và phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp một cách thực chất, đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng sống.

Sắp tới, TP.HCM sẽ quy hoạch tổng thể, mở rộng và khai thác tối ưu không gian phát triển tạo nền tảng huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, đột phá. Thông qua đó, TP.HCM từng bước giải quyết căn cơ các vấn đề đô thị như giao thông, ngập nước, môi trường, nhà ở, trường học, y tế, không ma túy.

Thường trực UBND TP.HCM gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 7 phó chủ tịch: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, ông Trần Văn Bảy, ông Nguyễn Công Vinh.