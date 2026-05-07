Cử tri TP.HCM xót xa khi các trụ sở dôi dư bị hoang phế

Sáng 7.5, Tổ đại biểu Quốc hội số 2 - TP.HCM tiếp xúc cử tri tại phường Tân Uyên và được truyền trực tuyến qua các xã Bắc Tân Uyên, Thường Tân, Phước Thành, Phú Giáo, An Long, Phước Hòa.

Tổ đại biểu Quốc hội số 2 - TP.HCM gồm các đại biểu: Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ giáo xứ Thánh Giuse (Giáo phận Phú Cường).

Trung tướng Tào Đức Thắng tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Buổi tiếp xúc cử tri có sự tham dự của ông Võ Hoàng Ngân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở GD-ĐT…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường, xã đã nêu nhiều ý kiến tập trung vào các lĩnh vực đất đai, xây dựng, hạ tầng viễn thông, đầu tư công, y tế, giáo dục, môi trường, chế độ chính sách cho người có công, gia đình chính sách, cựu chiến binh..

Ông Võ Hoàng Ngân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể, cử tri Phạm Văn Lời (phường Tân Uyên) đề nghị cần quan tâm chặt chẽ đến công tác quản lý tài sản công, đặc biệt là các trụ sở dôi dư phải nhanh chóng có giải pháp đưa vào sử dụng, tránh lãng phí kéo dài.

"Mỗi công trình chúng ta xây dựng hàng chục, hàng trăm tỉ đồng, nhưng đến nay sau khi sắp xếp dôi dư ra, nhiều công trình bị hoang phế, xuống cấp nhìn rất xót xa…" - cử tri Lời phát biểu.

Cử tri Phạm Văn Lời, phường Tân Uyên nêu ý kiến ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, cử tri Hoàng Tấn Đợi (phường Tân Uyên) cho rằng chương trình học phổ thông hiện nay quá nặng, nhiều kỳ thi khiến cho học sinh vừa áp lực học nhiều, vừa áp lực thi cử.

"Tôi kiến nghị các đại biểu Quốc hội có ý kiến để cắt giảm một số môn học, kỳ thi, giảm áp lực cho học sinh có thời gian học tập, phát triển năng khiếu…" - ông Đợi đề nghị.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết chương trình giáo dục phổ thông (từ năm 2018) bị nhiều người cho rằng nặng hơn, nhưng qua đánh giá thì nhẹ hơn.

"Trước đây, chương trình giáo dục phổ thông sử dụng 3 bộ sách giáo khoa, nhưng đến nay và cụ thể từ năm học 2026 - 2027, theo Nghị quyết của Bộ Chính trị sẽ thực hiện 1 bộ sách giáo khoa duy nhất… Từ đó chương trình học cũng nhẹ hơn, bớt áp lực hơn" - ông Nguyễn Văn Phong nói.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin về lĩnh vực giáo dục ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của địa phương (TP.HCM) mà cử tri đã nêu, ông Võ Hoàng Ngân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã đề nghị lãnh đạo các sở ngành liên quan thông tin đến người dân.

Ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Trung ương, trung tướng Tào Đức Thắng thay mặt Tổ đại biểu số 2 đã ghi nhận để báo cáo với Quốc hội trong kỳ họp sắp tới. Ngoài ra, trung tướng Tào Đức Thắng cũng thông tin, giải đáp cho cử tri các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số, liên thông dữ liệu, hạ tầng mạng viễn thông.