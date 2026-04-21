Trụ sở dôi dư ở Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ được sử dụng ra sao?

Ngày 20.4, ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, cho biết địa phương đang xây dựng phương án sớm đưa các tài sản, trụ sở dôi dư khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ vào sử dụng, không để tài sản công bị bỏ hoang, lãng phí.

Nhiều trụ sở chưa sử dụng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên tại khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước (cũ), sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều trụ sở của tỉnh Bình Phước cũ như trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước cũ… đã được sử dụng làm trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và hội, đoàn thể, các phòng, ban đơn vị chuyên trực thuộc phường Bình Phước.

Trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Phước (cũ) hiện được bàn giao cho phường Bình Phước sử dụng làm trụ sở làm việc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Dù vậy, còn khá nhiều trụ sở của sở, ngành tỉnh Bình Phước cũ dọc trên đường quốc lộ 14, đường Trần Hưng Đạo... vẫn đang bỏ không, chưa có phương án sử dụng như: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước cũ...

Người dân cảm thấy tiếc và xót ruột khi những trụ sở được xây dựng kiên cố, nằm hầu hết ở những tuyến đường trung tâm, huyết mạch như quốc lộ 14, Trần Hưng Đạo... với vị trí đắc địa nhưng chưa được đưa vào khai thác, sử dụng. Nếu để bỏ không lâu ngày có thể sẽ bị xuống cấp, hư hỏng và gây lãng phí.

Đường quốc lộ 14 có nhiều trụ sở của các sở, ngành thuộc tỉnh Bình Phước cũ chưa sử dụng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên, ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước, cho biết sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bình Phước được UBND tỉnh giao tiếp nhận, quản lý 22 trụ sở dôi dư, trong đó có 17 trụ sở thuộc nhóm quản lý, khai thác theo quy định về tài sản công.

Sau khi tiếp nhận, địa phương đã phối hợp tổ chức bàn giao, tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, hiện trạng tài sản theo đúng trình tự, thủ tục quy định; đồng thời rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm trụ sở để có phương án quản lý phù hợp.

"Đối với các trụ sở chưa đưa vào khai thác ngay, địa phương bố trí lực lượng bảo vệ, duy trì điện, nước, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, kiểm tra định kỳ, qua đó bảo đảm an ninh, an toàn, không để xảy ra tình trạng xuống cấp, hư hỏng hoặc thất thoát tài sản nhà nước", ông Khang nói.

Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước cũ được giao cho tổ bảo vệ, an ninh trật tự cơ sở trông coi, quản lý ẢNH: HOÀNG GIÁP

Về phương án khai thác các trụ sở dôi dư, ông Khang cho biết, địa phương đang xây dựng phương án khai thác tối đa, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, tuyệt đối không để tài sản công bị bỏ hoang, lãng phí. Cụ thể, đối với các trụ sở có nhu cầu sử dụng vào mục đích công: địa phương ưu tiên bố trí làm cơ sở giáo dục, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị còn thiếu, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Đối với các trụ sở đủ điều kiện khai thác, sẽ giao Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường quản lý, tổ chức khai thác theo hình thức cho thuê theo quy định. Trong đó, lập phương án khai thác cụ thể đối với từng cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tự về thẩm định giá và lựa chọn đơn vị thuê, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Các trụ sở sở, ngành cũ của tỉnh Bình Phước đang được lên phương án khai thác, tránh lãng phí ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Hiện Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường đang tập trung hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thẩm định giá, xây dựng phương án khai thác để sớm đưa các tài sản, các trụ sở vào sử dụng, không để kéo dài gây lãng phí, xuống cấp. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn", ông Khang khẳng định.

Bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã

Trước đó, ngày 16.12.2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản điều chỉnh phương án xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp. Không tiếp tục chuyển giao các trụ sở dôi dư sang Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác mà chuyển về UBND các xã, phường theo phạm vi địa bàn quản lý.

Theo thống kê, tỉnh Đồng Nai còn 66 trụ sở dôi dư, trong đó phường Bình Phước (22 trụ sở); phường Bình Long, Trần Biên (7 trụ sở); xã Thiện Hưng (8 trụ sở); xã Đồng Phú (6 trụ sở), xã Lộc Ninh (5 trụ sở), xã Tân Khai (4 trụ sở), xã Phú Nghĩa (3 trụ sở), phường Chơn Thành (2 trụ sở) và xã Tân Phú, Phú Lâm (1 trụ sở).

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước cũ được giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai Chi nhánh Đồng Xoài sử dụng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, vẫn còn một số xã, phường như: Phước Long, Đồng Phú, Lộc Ninh, Cẩm Mỹ, Lộc Ninh, Trảng Bom, Chơn Thành, Phú Riềng, Long Khánh, Phú Nghĩa chưa thành lập Trung tâm Dịch vụ tổng hợp của xã hoặc bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở đối với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã.

Ngày 6.4, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở đối với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã quản lý, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh qua Sở Tài chính trước ngày 30.4.



