Khánh Hòa ra 'tối hậu thư' xử lý tài sản công trong năm 2026

Ngày 25.3, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý tài sản công, thực hiện theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp và khai thác nguồn lực này.

Một trong những nhiệm vụ cấp bách là xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập bộ máy. Các cơ quan, đơn vị phải chủ động rà soát toàn bộ diện tích đang sử dụng, đối chiếu với tiêu chuẩn, định mức được phép.

Phần diện tích vượt định mức, nếu không có đơn vị tiếp nhận, phải báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý. Đặc biệt, các trường hợp tài sản công sử dụng sai mục đích, bị lấn chiếm, cho thuê hoặc liên doanh trái quy định phải được xử lý triệt để, tránh thất thoát và lãng phí.

Khánh Hòa quyết nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp và khai thác tài sản công sau sáp nhập

Đối với nhà, đất tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương, tỉnh quy định rõ thời hạn bàn giao và tiếp nhận tối đa 30 ngày kể từ khi có quyết định.

Nếu quá thời hạn, bên chậm trễ phải tự chi trả toàn bộ chi phí quản lý, bảo quản phát sinh trong thời gian này, không được sử dụng ngân sách nhà nước. Quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm, chấm dứt tình trạng chây ì trong xử lý tài sản công.

Điều chuyển, thanh lý tài sản công dôi dư

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu rà soát toàn bộ xe ô tô, máy móc thiết bị theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Tài sản còn sử dụng được nhưng dôi dư phải điều chuyển ngay cho đơn vị đang thiếu. Với tài sản hư hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng, các đơn vị phải khẩn trương thanh lý, nộp tiền về ngân sách, bảo đảm không để lãng phí kéo dài.

Song song với các giải pháp trên, Khánh Hòa triển khai tổng kiểm kê tài sản công trên toàn tỉnh, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhà đất thuộc diện thu hồi hoặc đã có quyết định chuyển giao phải báo cáo định kỳ trước 12 giờ thứ sáu hằng tuần về Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là các trường hợp để xảy ra lãng phí, tiêu cực.