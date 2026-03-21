Khánh Hòa khai trương đường bay thẳng Minsk - Cam Ranh, đón khách Belarus

Ngày 20.3, tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan tổ chức lễ khai trương đường bay và đón chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Belavia Belarusian Airlines từ Minsk đến Nha Trang.

Lễ khai trương diễn ra tại sảnh đến Nhà ga hành khách quốc tế T2 với sự tham dự của ông Uladzimir Baravikou, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam; ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu cắt băng khai trương đường bay thẳng Minsk - Cam Ranh ẢNH: B.D

Lúc 15 giờ 30 cùng ngày, chiếc Airbus A330-200 mang số hiệu B2795, sức chứa 281 hành khách, khởi hành từ sân bay quốc tế Minsk đã hạ cánh xuống Cam Ranh. Máy bay được chào đón bằng nghi thức vòi rồng phun nước truyền thống của ngành hàng không.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng đại sứ Belarus trực tiếp ra cửa máy bay tặng hoa, trao quà lưu niệm cho những hành khách đầu tiên. Tại khu vực nhà ga, hành khách còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ truyền thống và nhận quà đặc trưng của Khánh Hòa.

Máy bay được chào đón bằng nghi thức vòi rồng phun nước truyền thống của ngành hàng không ẢNH: B.D

Đường bay thẳng Minsk - Cam Ranh là một trong những nội dung triển khai các thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko tại Minsk ngày 12.5.2025.

Việc khai trương đường bay này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác về kinh tế, văn hóa và du lịch giữa Belarus và Khánh Hòa.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đại sứ Belarus trực tiếp đón khách tại cửa máy bay ẢNH: B.D

Theo số liệu của Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, thị trường khách Belarus đến địa phương đang tăng trưởng mạnh. Năm 2024, Khánh Hòa đón 3.244 lượt khách Belarus; đến năm 2025, con số này tăng lên 8.861 lượt, tương đương mức tăng 173%. Riêng hai tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận 2.146 lượt, bằng khoảng 24% tổng lượng khách của cả năm 2025.

Với việc đường bay thẳng Minsk - Cam Ranh chính thức đi vào khai thác, lượng khách Belarus đến Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Theo Kế hoạch hành động phát triển du lịch năm 2026 vừa được tỉnh Khánh Hòa ban hành, địa phương đặt mục tiêu đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 6,3 triệu lượt khách quốc tế và 12,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 77.000 tỉ đồng.