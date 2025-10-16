Cảng quốc tế Cam Ranh có quy định mới, rút ngắn thời gian cấp phép

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), thay thế Quyết định số 25 ngày 27.6.2016 và Quyết định số 29 ngày 3.10.2019. Quyết định được ban hành ngày 13.10.2025.

Theo quy định mới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định, phân cấp thẩm quyền cấp phép cho người và phương tiện dân sự Việt Nam vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vào, ra cảng liên hệ với Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh để đăng ký. Công ty này sẽ lập hồ sơ gửi trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng đến cơ quan có thẩm quyền.

Tàu du lịch Norweigian Spirit (quốc tịch Bahamas) cập Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) ngày 6.2.2024 ẢNH: BÁ DUY

Thời gian xử lý được rút ngắn đáng kể, trong thời hạn 1 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, cấp phép cho người và phương tiện vào, ra cảng. Trường hợp không cấp phép phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Về thời hạn giấy phép, cán bộ, nhân viên và phương tiện thuộc Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh được cấp giấy vào, ra có thời hạn 12 tháng. Văn bản cấp phép cho người và phương tiện của cơ quan quản lý nhà nước tại cảng và các doanh nghiệp ký hợp đồng dài hạn thường xuyên vào, ra cảng có thời hạn 3 tháng. Các trường hợp khác thực hiện theo kế hoạch làm việc nhưng không quá 3 tháng.

Đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ đề nghị cấp phép gồm văn bản đề nghị của Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh hoặc cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng kèm theo danh sách và bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Khách du lịch nước ngoài xuống tàu tại Cảng quốc tế Cam Ranh ẢNH: BÁ DUY

Chậm nhất trước 5 ngày người nước ngoài dự kiến vào, ra cảng, cơ quan liên quan phải nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép trả lời bằng văn bản. Trường hợp không cấp phép phải nêu rõ lý do.

Đối với thuyền viên, hành khách trên tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cảng khi đi bờ được sử dụng giấy phép do Biên phòng cửa khẩu cảng cấp, chịu sự giám sát của lực lượng chuyên trách bảo vệ Căn cứ quân sự Cam Ranh và Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh.

Quyết định cũng quy định các dịch vụ được thực hiện trong khu vực Cảng quốc tế Cam Ranh gồm vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường biển, đại lý tàu biển, hoa tiêu hàng hải, cứu hộ hàng hải, bảo dưỡng và sửa chữa tàu thuyền, cung cấp nhu yếu phẩm và nhiên liệu, dịch vụ bốc dỡ hàng hóa, tiếp đón khách du lịch bằng đường biển, tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

