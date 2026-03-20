Việt Nam trong top quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Đây cũng là năm thứ chín liên tiếp, quốc gia Bắc Âu - Phần Lan được vinh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, còn đất nước luôn được quan tâm hàng đầu là Mỹ đứng hạng 23.

Báo cáo, được công bố hàng năm vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc của Liên Hiệp Quốc 20.3, xếp hạng các quốc gia dựa trên cách người dân đánh giá cuộc sống của chính họ. Dữ liệu chủ yếu đến từ các cuộc thăm dò ý kiến cùng với nhiều phân tích của các nhà nghiên cứu về những yếu tố như hỗ trợ xã hội, tuổi thọ khỏe mạnh, tự do, sự hào phóng hay nhận thức về tham nhũng.

Người dân vui chơi trong dịp lễ tết ở bãi biển Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Đối với Đông Nam Á, Việt Nam xuất hiện trong danh sách ở vị trí 46, bằng với năm 2025 và cao hơn một số năm trước như 2024 xếp hạng 54, 2023 xếp hạng 65… Đứng trên Việt Nam trong khu vực là Singapore (36) và theo sau có Thái Lan (52), Philippines (56), Malaysia (71), Indonesia (87), Lào (92), Campuchia (121), Myanmar (129). Một số quốc gia châu Á đáng chú ý nhưng xếp hạng thấp như Nhật Bản vị trí 61, Trung Quốc 65, Hàn Quốc 67…

Tiếp sau Phần Lan là nhóm các quốc gia quen thuộc trong top 10 gồm lần lượt: Iceland, Đan Mạch, Costa Rica, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan, Israel, Luxembourge, Thụy Sĩ.

Sự thống trị liên tục của các quốc gia Bắc Âu không phải là điều mới. Báo cáo cho thấy thành công của họ vượt ra ngoài những lời giải thích thông thường về sự giàu có hay hệ thống phúc lợi. Niềm tin xã hội, các thể chế vững mạnh và ý thức cộng đồng đều đóng vai trò trong cách mọi người đánh giá cuộc sống của họ.

Các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột tiếp tục xếp hạng cuối danh sách. Năm 2026, Afghanistan một lần nữa đứng cuối bảng. Gần kề là Sierra Leone (hạng 146) và Malawi (hạng 145), Zimbawe (hạng 144), Bostwana (143)…

