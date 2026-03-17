Việt Nam vào top quốc gia đẹp nhất thế giới

"Không cần phải nói, danh sách những quốc gia đẹp nhất thế giới này đủ để bạn lên kế hoạch cho cả cuộc đời du lịch của mình", CN Traveler giới thiệu. Dưới đây là một số quốc gia trong danh sách:

Trung Quốc

Trung Quốc đứng thứ hai thế giới sau Ý về Di sản nhân loại của UNESCO, một con số đáng nể là 56. Với sự đa dạng ấn tượng của hệ sinh thái như bước ra từ những giấc mơ hoang đường nhất của thể loại khoa học viễn tưởng, không thể phủ nhận rằng quốc gia Đông Á này xứng đáng đứng đầu về cảnh quan kỳ vĩ

Hoa Kỳ

Khi kỷ niệm 250 năm ngày thành lập, người ta không khỏi nghĩ rằng Hoa Kỳ vẫn còn rất trẻ so với phần còn lại của thế giới. Đúng vậy, đất nước có thể không có những nhà thờ lớn của châu Âu hay những ngôi đền cổ kính của châu Á, nhưng điều thực sự làm nên tự hào của Hoa Kỳ chính là sự giàu có về vẻ đẹp tự nhiên được bảo tồn, vốn đã mất hàng chục triệu năm để hình thành

Mexico

Mexico tự hào có 67 công viên quốc gia, hơn chục ngàn km đường bờ biển và có hầu như mọi hệ sinh thái đa dạng trên hành tinh, từ những sa mạc khô cằn với cát vàng trải dài đến tận chân trời cho đến những ngọn núi lửa phủ tuyết trắng xóa, tạo nên sự kết hợp huyền thoại giữa băng và lửa

Pháp

Nước Pháp được tạo nên từ những chất liệu của truyện cổ tích và cả những chuyện tình lãng mạn trong tiểu thuyết; là những thơ mộng của cánh đồng hoa oải hương, những lâu đài, đường bờ biển dài bất tận...

Nhật Bản

Vẻ đẹp của Nhật Bản là do chính du khách tạo nên, dù đang tìm kiếm sự thanh bình hay sôi động, cổ kính hay bất ngờ. Quần đảo Ogasawara cận nhiệt đới có những bãi biển hoang sơ, hoạt động lặn biển và ngắm cá voi tuyệt vời, cùng những khu rừng tràn ngập 195 loài chim quý hiếm

Nam Phi

Nam Phi là một trong những điểm đến safari tốt nhất ở châu Phi, cung cấp cơ hội dễ dàng tiếp cận với "Năm loài động vật lớn" (sư tử, voi, trâu rừng, báo và tê giác) tại những nơi như Vườn quốc gia Kruger

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh bao gồm một loạt các nền văn hóa ấn tượng: Anh, Wales, Scotland và Bắc Ireland, điều này giải thích tại sao các địa điểm tự nhiên của đất nước cũng đa dạng và tuyệt đẹp

Namibia

Khi nói đến vẻ đẹp tự nhiên thuần túy, ít quốc gia nào ở châu Phi có thể sánh được với Namibia. Sa mạc Namib là ngôi sao sáng của đất nước, từ những cảnh quan kỳ lạ của Bờ biển Xương, đến những cồn cát di chuyển của Biển Cát Namib

Hy Lạp

Hy Lạp có lẽ được biết đến nhiều nhất với kiến trúc của Athens và những cảnh biển tuyệt đẹp của Santorini, nhưng đất nước này còn nhiều điều thú vị hơn thế. Mỗi hòn đảo trong số hơn 6.000 đảo nhỏ đều mang đến những khung cảnh ngoạn mục

Thổ Nhĩ Kỳ

Phong cảnh Thổ Nhĩ Kỳ rất đa dạng, ngoạn mục và thậm chí có phần kỳ lạ. Hầu hết các khung cảnh đẹp nhất đều nằm ở Anatolia thuộc châu Á, như những cột đá hình nấm và cột đá kỳ lạ của Cappadocia, hay các đỉnh núi hiểm trở và đồng cỏ núi cao của dãy Kaçkar...

Thụy Sĩ

Gần như đồng nghĩa với dãy Alps, Thụy Sĩ dễ dàng là một trong những quốc gia đẹp nhất thế giới, bất kể bạn đến thăm vào thời điểm nào

Và ở vị trí 17 là Việt Nam

"Các thành phố như Hà Nội và TP.HCM thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm, nhưng Việt Nam cũng là thiên đường cho những người yêu thích hoạt động ngoài trời (hoặc bất cứ ai chỉ đơn giản là thích phong cảnh đẹp). Vịnh Hạ Long, nằm ở phía đông bắc, được yêu mến bởi làn nước xanh biếc và những hòn đảo đá vôi trải dài - tất cả đều được bao phủ bởi cây cối nhiệt đới và động vật hoang dã. Ở phía tây bắc, Hà Giang có phong cảnh núi non hùng vĩ ngoạn mục với những thửa ruộng bậc thang dốc đứng và những con đường mòn thơ mộng", CN Traveler viết. Trong ảnh là vịnh Hạ Long, TP.HCM về đêm và lưới cá ở Hòn Yến, Phú Yên cũ. ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Các quốc gia còn lại trong danh sách gồm: Úc, Brazil, Ấn Độ, Canada, Colombia, Indonesia, Tanzania, Peru, Argentina, Costa Rica, New Zealand, Bolivia, Croatia, Iceland, Na Uy và Nepal.