Việt Nam vào top quốc gia đẹp nhất thế giới

Từ rừng mưa nhiệt đới đến những thác nước hùng vĩ, các điểm đến này đều có tất cả, theo bình chọn 28 quốc gia đẹp nhất thế giới của tạp chí du lịch Mỹ CN Traveler.
"Không cần phải nói, danh sách những quốc gia đẹp nhất thế giới này đủ để bạn lên kế hoạch cho cả cuộc đời du lịch của mình", CN Traveler giới thiệu. Dưới đây là một số quốc gia trong danh sách:
Trung Quốc
Hoa Kỳ
Mexico
Pháp
Nhật Bản
Nam Phi
Vương quốc Anh
Namibia
Hy Lạp
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Sĩ
Và ở vị trí 17 là Việt Nam
"Các thành phố như Hà Nội và TP.HCM thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm, nhưng Việt Nam cũng là thiên đường cho những người yêu thích hoạt động ngoài trời (hoặc bất cứ ai chỉ đơn giản là thích phong cảnh đẹp). Vịnh Hạ Long, nằm ở phía đông bắc, được yêu mến bởi làn nước xanh biếc và những hòn đảo đá vôi trải dài - tất cả đều được bao phủ bởi cây cối nhiệt đới và động vật hoang dã. Ở phía tây bắc, Hà Giang có phong cảnh núi non hùng vĩ ngoạn mục với những thửa ruộng bậc thang dốc đứng và những con đường mòn thơ mộng", CN Traveler viết. Trong ảnh là vịnh Hạ Long, TP.HCM về đêm và lưới cá ở Hòn Yến, Phú Yên cũ.
Các quốc gia còn lại trong danh sách gồm: Úc, Brazil, Ấn Độ, Canada, Colombia, Indonesia, Tanzania, Peru, Argentina, Costa Rica, New Zealand, Bolivia, Croatia, Iceland, Na Uy và Nepal.
