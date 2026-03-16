Du lịch Tin tức - Sự kiện

Hàn Quốc nới lỏng cấp thị thực cho du khách Việt Nam

Vi Nguyễn
16/03/2026 08:53 GMT+7

Hàn Quốc sẽ áp dụng loạt chính sách mới nhằm nới lỏng cấp thị thực cho du khách đến từ 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố chiến lược "Chuyển đổi lớn trong du lịch quốc gia và bước nhảy vọt trong du lịch khu vực", bao gồm việc nới lỏng yêu cầu thị thực cho 11 quốc gia gồm Trung Quốc và 10 nước Đông Nam Á, đồng thời mở rộng các tuyến bay quốc tế tại các sân bay trong nước. Chiến lược này được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên thu hút 30 triệu khách du lịch nước ngoài, so với năm ngoái, Hàn Quốc đón 19 triệu khách quốc tế, theo Chosun.

Hàn Quốc muốn thu hút đông hơn du khách đến từ các nước Đông Nam Á và Trung Quốc

Các yêu cầu về thị thực đối với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á sẽ được nới lỏng để giảm bớt rào cản khi đến thăm Hàn Quốc. Cụ thể, du khách từ 11 quốc gia gồm Trung Quốc và Đông Nam Á có lịch sử đến thăm Hàn Quốc trước đó sẽ đủ điều kiện nhận visa nhập cảnh nhiều lần 5 năm. Ngoài ra, cư dân của 14 thành phố của Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải, ba thành phố của Việt Nam, bao gồm Hà Nội, sẽ được gia hạn thời hạn visa nhập cảnh nhiều lần từ 5 năm hiện tại lên đến 10 năm. Chính sách trên của Hàn Quốc không công bố cụ thể danh sách thành phố và thời điểm triển khai.

Đối với Indonesia, một chương trình thí điểm miễn visa sẽ được thực hiện cho các nhóm du khách từ ba người trở lên. Quyết định này xem xét tỷ lệ du khách từ Indonesia đến Hàn Quốc thấp so với dân số của họ, bất chấp sự gia tăng mạnh mẽ của ngành du lịch.

Bên cạnh đó, để giải quyết sự mất cân bằng khi 81,7% du khách quốc tế chỉ lưu trú tại thủ đô Seoul, các kế hoạch phục hồi du lịch khu vực đã được đề xuất. Các chuyến bay thẳng quốc tế đến các sân bay khu vực sẽ được mở rộng đáng kể, và các chuyến bay nội địa sẽ được bổ sung hoặc tăng cường để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại từ sân bay Incheon đến các sân bay khu vực.

Khách du lịch theo đoàn từ 6 quốc gia được hưởng chính sách này gồm Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Campuchia.

