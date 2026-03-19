Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Hữu Tú
19/03/2026 18:58 GMT+7

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Chiều 19.3, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra thực tế dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk. Dự án đã đạt hơn 94% khối lượng, phấn đấu đưa vào khai thác trong quý 2/2026.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra thực tế dự án thành 3, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

ẢNH: T.X

Tại buổi làm việc, đại diện Ban giám đốc điều hành dự án thành phần 3 (địa phận tỉnh Đắk Lắk) cho biết dự án có chiều dài hơn 48 km, tổng mức đầu tư hơn 6.160 tỉ đồng.

Theo báo cáo, tổng giá trị thực hiện dự án đã đạt khoảng 4.026/4.276 tỉ đồng, tương đương hơn 94% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 0,9% so với kế hoạch. Trong đó, gói thầu số 1 đạt hơn 98%; gói thầu số 2 đạt hơn 93%; gói thầu số 3 đạt hơn 89%.

Công tác giải ngân đạt hơn 4.386/6.063 tỉ đồng, hơn 72% so với kế hoạch vốn. Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng tại các nút giao, bố trí tái định cư và tình trạng tái lấn chiếm hành lang thi công.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột- Ảnh 2.

Dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã đạt hơn 94% khối lượng

ẢNH: T.X

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cơ bản đáp ứng tiến độ, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh thi công.

Tại buổi kiểm tra, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh thi công để dự án sớm hoàn thành.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Phải bàn giao mặt bằng trước ngày 10.6

Tỉnh Khánh Hòa vừa ra chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ hai dự án giao thông trọng điểm, nhằm hoàn thành đúng kế hoạch và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

